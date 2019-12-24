«Все задачи выполнены»: каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году

Армия и флот России всегда должны быть оснащены самым современным вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны. По его словам, в уходящем году доля новой военной техники в ВС составила 68%, а в 2020-м она увеличится до 70%. Как подчеркнул Путин, качественные изменения произошли в управлении войсками, робототехнике и беспилотной авиации. В то же время обеспокоенность вызывает разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями. Москва будет учитывать данную ситуацию в плане обороны государства на 2020 год. Как полагают эксперты, текущее состояние российских ВС и темпы перевооружения адекватны современным вызовам и угрозам национальной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны подвёл итоги развития Вооружённых сил России в уходящем году и обозначил задачи на 2020 год. По словам Верховного главнокомандующего, доля современного вооружения и военной техники в армии увеличилась до 68%. Наибольших успехов в перевооружении достигли стратегические ядерные силы — 82%.

«В РВСН начал поступать новейший, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону», — отметил российский лидер.

По словам Владимира Путина, Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия. Ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна, отметил Путин.

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — подчеркнул президент России.

Он отметил, что в войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет», началось оснащение комплексами «Авангард». Также идут плановые работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник», добавил президент.

Президент поставил задачу постоянно поддерживать высокий уровень оснащённости армии и флота современной техникой.

«В конце 2020-го уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. Сейчас по отдельным видам и родам вооружённых сил такой показатель уже практически достигнут. По другим, например по сухопутным войскам, предстоит продолжить интенсивную работу», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, Вооружённые силы РФ «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий».

«Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться и добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать», — призвал российский лидер.

Путин отметил качественные изменения в сферах связи и управления войсками, искусственном интеллекте, робототехнике и беспилотной авиации. Глава государства сообщил, что в следующем году завершится подготовка плана обороны страны на 2021—2025 годы. В ходе этой работы будут учтены изменения военно-политической обстановки в мире, в частности, ситуация в области контроля над вооружениями.

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ

© Евгений Биятов

Президент анонсировал необходимость проведения мониторинга возможного развёртывания США ранее запрещённых ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира. По данным Минобороны РФ, Соединённые Штаты планируют разместить новые ударные средства дальностью от 500 до 5500 км в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Да, мы готовы работать над новыми договорённостями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имею в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил — на подводные ракетоносцы класса «Борей-А», — сказал Путин.

По словам главы государства, США фактически разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также Вашингтон «создал неопределённость» в отношении своего дальнейшего участия в Договоре по открытому небу. Неясными остаются и перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), констатировал Путин. По его словам, в ответ на недружественные шаги США Россия будет усиливать подготовку ВС.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки следует вырабатывать новые, более эффективные способы применения войск, частей и подразделений и положительные результаты незамедлительно внедрять в программы боевой учёбы», — подчеркнул Путин.

«Повышение боевых возможностей»

Выступая на коллегии, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году войска получили более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Это позволило довести долю современных образцов военной техники до 68,2%. В частности, в армию были поставлены 624 танка и бронемашин, 143 самолёта и вертолёта, пять стратегических ракетоносцев, одна подлодка.

В этом году в частях РВСН было завершено развёртывание лазерных самоходных установок «Пересвет» и перевооружение ракетных бригад на оперативно-тактический комплекс «Искандер». До конца недели на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооружённый комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, рассказал Шойгу.

В 2019 году организации Минобороны построили 19 аэродромов, отремонтировали и возвели 3,7 тыс. объектов различного назначения. Помимо этого, завершилось создание двух военных городков в Арктике (Тикси, Земля Александры), судоремонтного комплекса в сирийском Тарусе. Также выросла защищённость авиабазы Хмеймим — на территории воздушной гавани были возведены ангары для размещения оперативно-тактической авиации.

«Все задачи, определенные на 2019 год, Вооружёнными силами выполнены. Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Выявленные проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Минобороны на 2019—2025 годы», — отметил Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что Россия, в отличие от зарубежных государств, не увеличивает размер военного бюджета. При этом военное ведомство РФ продолжает плановое перевооружение, строительство новых объектов инфраструктуры, обеспечивает необходимые социальные гарантии военнослужащим.

«На фоне ежегодно растущих расходов США и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остаётся практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем — на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», — сказал Шойгу.

Глава Министерства обороны России напомнил, что американский военный бюджет на 2020 год в 16 раз больше российского.

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ

© Евгений Биятов

В 2020 году в Вооружённые силы РФ будут поставлены 106 новых и модернизированных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, шесть дивизионных комплектов системы ПВО «Панцирь», 14 кораблей боевых кораблей и катеров, три подлодки, 18 судов обеспечения.

По словам Шойгу, в следующем году на предприятиях оборонной промышленности будет завершена модернизация шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Кроме того, планируется закончить строительство пунктов базирования подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов.

Большую роль в уходящем году Минобороны уделяло боевой и оперативной подготовке военнослужащих. В 2019 году отечественные ВС провели более 18 тыс. учений и тренировок различного уровня и две внезапные проверки. Самым масштабным мероприятием стали стратегические командно-штабные учения «Центр—2019» с участием войск семи иностранных государств ОДКБ и ШОС. Другими крупными манёврами стали «Гром—2019», на которых были продемонстрированы возросшие возможности ядерных сил, а также «Океанский щит», в которых были задействованы флот и дальняя авиация.

Наиболее значимыми из совместных манёвров с зарубежными коллегами, по словам Шойгу, стали российско-китайское учение «Морское взаимодействие» и российско-индийское — «Индра».

«Не втягиваясь в гонку вооружений»

По словам Шойгу, обеспокоенность Минобороны РФ вызывает антироссийская инициатива США «четыре по тридцать». Она предполагает тридцатисуточную мобилизацию 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. Кроме того, в рамках этой концепции готовность самолётов к применению ядерного оружия должна быть сокращена с 10 суток до 24 часов.

По состоянию на 1 декабря 2019 года по сухопутному компоненту альянса достигнута 100% комплектность, по воздушному — 76%, по морскому — 93%. Полная реализация инициативы «четыре по тридцать» возможна уже к 2022 году, констатировал Шойгу.

«Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность. По сравнению с прошлым годом вблизи российских границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% — морской», — сказал министр обороны.

Также Шойгу обратил внимание на развёртывание в Прибалтике американских радиолокационных станций ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать российское воздушное пространство на глубину до 450 км. Тем не менее, как сообщил глава военного ведомства, у российской армии достаточно ресурсов для обеспечения национальной безопасности РФ.

«Не втягиваясь в гонку вооружений, но учитывая угрозы, Министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс продолжали выполнение планов, утверждённых Верховным Главнокомандующим, по переоснащению Вооружённых сил и повышению их качественного состояния», — подытожил министр обороны.

«Пресекать провокации и угрозы»

Как полагают опрошенные RT эксперты, в уходящем году российские ВС достигли существенных положительных результатов. Об этом свидетельствуют успешное выполнение Гособоронзаказа, освоение новейших образцов вооружения и плановый объём поставок в армию современной военной продукции.

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков обратил внимание на поступательную модернизацию стоящей на вооружении армии РФ военной техники. Войска оснащаются обновлёнными танками Т-72Б3, сверхмощными самоходными гаубицами 2С7М «Малка», арктическими ЗРК «Тор-М2 ДТ», системами ПВО С-400, С-300В4, С-350 «Витязь». Важную роль в укреплении обороноспособности страны, по мнению Леонкова, играют РЛС «Подсолнух» и «Контейнер», которые в этом годы пополнили части радиотехнических войск.

«В России фактически создана эшелонированная система ПВО-ПРО. Современные зенитные комплексы и радиолокационные средства обеспечивают эффективный контроль военной активности стран-членов НАТО, в том числе в Арктике. В текущей геополитической обстановке это позволяет нашей армии пресекать разнообразные вызовы, провокации и угрозы», — подчеркнул Леонков.

По словам эксперта, ключевым результатом развития воздушной компоненты стратегических ядерных сил стало завершение НИОКР по стратегическому бомбардировщику Ту-160М2. Самолёт получил более широкие боевые возможности благодаря современной цифровой аппаратуре и новым средствам поражения.

«Было бы неправильно обойти стороной учения, в том числе международные со странами ШОС и государствами, с которыми у РФ сложились партнёрские отношения. Высокая интенсивность тренировок и командно-штабных мероприятий положительно отражается на боеготовности наших войск», — добавил Леонков.

Российский солдат на учениях

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал важнейшим итогом развития Вооружённых сил РФ в 2019 году появление гиперзвукового оружия, комплексов на новых физических принципах и разнообразных робототехнических платформ.

«Как мне представляется, в условиях отсутствия роста военного бюджета Минобороны весьма грамотно сохраняет баланс в закупочной политике и инвестициях. Военное ведомство укрепляет армию за счёт новейшего вооружения и одновременно вкладывает в средства модернизацию образцов, эксплуатация которых целесообразна в среднесрочной перспективе», — пояснил Кнутов.

Как полагает аналитик, военное строительство России носит исключительно оборонительный характер и направлено на обеспечение национальной безопасности с учётом растущих военно-политических рисков. Ключевым вызовом, по мнению Кнутова, является разрушение прежней архитектуры контроля над ракетно-ядерным арсеналом.