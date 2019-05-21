«Все выглядит прилично и современно»: Медведев совершил рейд по Воронежской области

Во вторник Дмитрий Медведев совершил блиц-экскурсию по поселкам Воронежской области. Премьера интересовало, как развиваются сельские территории.

В поселке Рамонь Медведев осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс. В поселке Нелжа премьеру показали сельхозпредприятие, где выращивают бычков мясных и мясомолочных пород. Представьте себе огромную асфальтированную площадку, на которой рядами - одна к другой - стоят белые пластиковые будки. Из каждой будки (специалисты в области животноводства называют их боксами) торчит голова теленка. В таких боксах, стоимостью 400 евро каждый, телят держат два месяца, а потом переводят в телятники. Пока журналисты привыкали к специфическому амбрэ, от которого на фермах никуда не денешься, случился небольшой переполох. Один теленок воспользовался всеобщей суматохой и совершил побег (видимо, его бокс плохо закрыли). Первыми беглеца заметили снайперы (они всегда работают на объектах, которые посещают в рабочих поездках премьер и президент). Триумф теленка оказался недолгим. Его схватили за ногу и заволокли в будку. Вскоре подъехал кортеж Медведева. Премьер подошел к одному из боксов и погладил теленка. Теленок дружелюбно лизнул премьера за руку. Медведеву рассказали о предприятии и о том, как формируются цены на говядину (здесь среди прочего делают «мраморное мясо», которое из-за специфики откорма бычков не может быть дешевым). Премьер внимательно выслушал, а потом припомнил, что в советское время говядина была дешевле свинины.

В третьем поселке, который посетил Медведев, ему показали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Премьер заглянул в прививочную и процедурную.

- Все выглядит прилично, цивилизованно, современно... Хорошо у вас, - похвалил Медведев, а потом поинтересовался у губернатора Воронежской области Александра Гусева, сколько в области ФАПов и хватает ли их.

- Шестьсот пятьдесят. В принципе, достаточно. Обновить только нужно, - ответил губернатор.

А вот у жителей области на этот счет оказалось совсем другое мнение. Пока Медведев ездил по пригороду, в самом Воронеже проходил форум сельских депутатов партии «Единая Россия». Там говорили, что на селе с медициной зачастую полный швах.

- Нам рассказывают, что в маленьких населенных пунктах неэффективно иметь медиков. А двадцати-тридцати пенсионерам, которые там живут, неважно эффективно это или нет. Они жить нормально хотят! - жаловалась одна из участниц форума.

Вот только Медведев ее выступления не услышал, он приехал на форум чуть позже.

- У нас уже было две программы: одна из них называлась «Социальное развитие села», она в 2000-е годы появилась, а вторая - «Устойчивое развитие сельских территорий». При помощи этих программ мы не достигли фантастических результатов, но кое-что сделать удалось. Это касается обустройства сельских территорий, создания школ, жилья для молодых специалистов. Но сейчас нужно сделать качественный шаг вперед. И этот шаг мы планируем сделать в рамках программы комплексного развития сельских территорий, - сказал Медведев.

Пообщавшись с депутатами, премьер поехал на совещание с министрами, губернаторами и руководителями сельхозпредприятий. И вот там поддержку, которая необходима сельским территориям, наконец представили в цифрах. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, на решение только первостепенных проблем села потребуется более шести триллионов рублей.

Где взять денег, Патрушев не сказал. Зато предложил создать отдельную структуру по реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. На этом Медведев прервал его доклад и поинтересовался, не предлагает ли Патрушев создать специальное министерство.

- Ни в коем случае! - открестился Патрушев.

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