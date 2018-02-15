|
Все врут, а я грейпфрут
15 февраля 2018, 15:09 • 313 • Карикатуры
Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра утверждал, что лично слышал, как Владимир Путин изложил "планы" по расширению границ России. История оказалась выдумкой от и до. Министру пришлось уйти в отставку.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
313
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 февраля 2018, 21:12
|
10 февраля 2018, 18:20
|
14 февраля 2018, 01:24
|
13 февраля 2018, 22:09
|
11 февраля 2018, 08:24
|
11 февраля 2018, 08:24
|
12 февраля 2018, 00:24