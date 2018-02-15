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Все врут, а я грейпфрут

15 февраля 2018, 15:09  •  313 • Карикатуры

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра утверждал, что лично слышал, как Владимир Путин изложил "планы" по расширению границ России. История оказалась выдумкой от и до. Министру пришлось уйти в отставку.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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