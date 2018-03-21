Все враги Башара Асада перешли в контрнаступление в Сирии

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Одна из самых громких новостей последних суток в Сирии - в результате обстрела рынка в одном из кварталов Дамаска погибли 37 человек и 35 были ранены

Ракетный удар по рынку Кашкуй в районе Джарамана

Однако эта громкая новость сопровождалась тяжким молчанием западных СМИ, центров защиты прав человека, мониторинговых центров и тому подобных инстанций, что наплодили страны Запада для ведения пропагандистской войны. Так оно и понятно: ракетный удар по рынку Кашкуй в районе Джарамана нанесли Западом вскормленные исламисты из населённого пункта Айн Тарма, что находится пока в руках террористов на территории Восточной Гуты. Так что криков о зверствах против мирного населения можно даже не ждать.

Часть контрнаступления

Ракетный удар по рынку террористы нанесли накануне Дня Матери, который в Сирии отмечается 21 марта. Соответственно, здесь было множество людей, зашедших купить подарки своим матерям. Прямо среди них и взорвались ракеты. Погибли не военные, погибли именно гражданские, включая детей и их матерей.

Такая борьба против "тирании Асада" в Сирии, такие "борцы", за жизнь которых и дальнейший террор Запад ещё несколько дней назад грозился "вписать" по полной. Вплоть до бомбардировок правительственных кварталов Дамаска. Если бы не твёрдое обещание "гасить" со стороны нашего Генштаба, это стало бы уже частью реальности.

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Однако сам по себе этот теракт многим наблюдателям представляется далеко не изолированным. Не в том, правда, дело, что ракетные и миномётные обстрелы по Дамаску из Восточной Гуты террористы практиковали и ранее. Этот обстрел ложится в общий контекст широкого контрнаступления террористических сил, которое даже по своему масштабу не может не оказаться управляемым. Со стороны кого? – это вычисляется на раз.

На юго-востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, наступление против правительственных войск предприняли уже, казалось, обессиленные и обезглавленные террористы из запрещённого в России "Исламского государства" (ИГ). Мыкавшиеся дотоле в пустыне в традиционном для бедуинов статусе "бандо-племён" или "племён-банд" с налётами и пострелушками друг в друга, они, казалось, потеряли военное значение. Собственно, и потеряли. А с политической точки зрения они - ИГИЛовцы вполне ситуативные, чисто внешние и быстро перешли бы на сторону правительства, дай то им денег.

Ракетный удар по рынку террористы нанесли накануне Дня Матери, который в Сирии отмечается 21 марта. Фото: www.globallookpress.com

Однако перевербоваться бедуинам тут явно кто-то не даёт. Это "кто-то", кто сохранил костяк полевых командиров ИГ, вывезя их из Ракки, кто использовал курдов для захвата восточного берега Евфрата, кто договорился с ИГ о совместных интересах и сейчас формирует неподконтрольные правительству местные органы, насаживая в руководство тех же спрятавших на время клыки ИГИЛовцев. Наконец, это тот, кто недавно потерял вертолёт с грузом оружия как раз около тех мест, где ныне и возбудились "чёрные".

Сегодня уже очевидно, что вертолёт был явно не один. И возил он и ему подобные оружие, деньги и инструкторов в зону будущего контрнаступления ИГ. Во исполнение всё того же стратегического плана, о котором не раз писал "Царьград": создания между восточным берегом Евфрата и оккупированным американцами регионом вокруг базы в Ат-Танфе полноценного сухопутного коридора. По которому можно было бы перебрасывать боевые ресурсы поближе к Дамаску и который – главное! – отрезал бы непосредственную связь между Дамаском и Тегераном по суше через погранпереход в Абу-Камале.

Надо ли после этого говорить, что основные бои в этом регионе и ведутся сейчас вокруг Абу-Камаля, Меядина несколько севернее и базы Т2 несколько западнее. Причём бои идут тяжёлые, с десятками погибших. В условиях, когда самые боеспособные подразделения сирийской армии заняты в Восточной Гуте, обстановка представляется весьма опасной.

Совпадение? Вряд ли

По странному совпадению, оживились "чёрные" и в районе Ярмук, где, в общем-то сидели уже длительное время довольно тихо. Не в том смысле, что вообще тихо – в тамошней мешанине из палестинцев (чьим лагерем этот район первоначально и был), "зелёных" из Сирийской свободной армии" (ССА), "чёрных" из ИГ и прочих постоянно случались всяческие разборки, - но особой тяги к экспансии здешние бандиты давно не показывали. Правда, в феврале от кого-то (и следы указывают вновь на того же, кто подкидывает оружие и деньги ИГИЛовским басмачам на востоке) они получили деньжат, отчего явственным образом зашевелились. Однако шевеление это опять же больше задевало террористических соседей, только не чёрного, а зелёного окраса.

После этого (может быть, и не вследствие этого, но не исключено, что и так) "зелёные" душманы попросились на север, в Идлиб. По обычной схеме примирения: сдаётся тяжёлое вооружение, желающие с личным оружием уезжают на "зелёных автобусах" (как их прозвали), остальные подчиняются правительству. Схема сработала, автобусы уехали. Но вот тут нежданно поднялись "чёрные" и в давным-давно поделённом Ярмуке начали захватывать очищенные "зелёными" кварталы.

Сирийские войска противодействовать этому в достаточной мере не могут – в такого рода мирных операциях задействуются обычно тыловые и второразрядные части. И террористы пока что продвигаются вперёд, овладевая неожиданным подарком. А подарок неплох – довольно хорошо развитый (до войны, конечно) городской район Дамаска всего в 8 километрах от центра.

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Тут же усиливается сопротивление боевиков в Восточной Гуте, а уже достигнутые было договорённости по "идлибскому" варианту отменяются. Людей здешние басмачи, правда, выпустили (по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, отсюда вышло 79 702 человека). Но сами начали активно и деятельно контратаковать, кое-что смогли у правительственных войск даже отнять, наносят армии довольно заметные потери. В целом наблюдатели отмечают, что война стала "более вязкая и ожесточённая".

Наконец, несколько ударов по правительственным войскам нанесли боевики в провинции Хама – в помощь добиваемым в Восточной Гуте. Отражены, но сам факт координации боевой активности самых разных исламистов и террористов не может не привлечь внимания.

Впрочем, как указывают источники в Сирии, ни одно из этих контрнаступлений основательно угрожающим не является. Всё же и силы, и организация джихадистов оказались сильно подорваны последними успехами правительственных войск и правительственной политики. Зачистка котлов продолжается, подвергшиеся удару подразделения правительственных войск укрепляются.

Ожидается, что Восточная Гута всё равно падёт в течение нескольких дней. После этого ударные подразделения армии будут переброшены в Ярмук на вразумление и окончательную зачистку этого района от террористов. Дальше – вероятно, загонят обратно в пустыни ИГ на востоке. Дальше – по обстановке.

Так что есть уверенность в Сирии, что очередные деньги США, влитые в террористов, ничем принципиальным им не помогут. Они всё равно обречены.

Покровский Александр