Все вопросы к Киеву: в России ответили на требования Макрона и Меркель вернуть российских военных в СЦКК

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от Москвы вернуть офицеров-наблюдателей в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК). С аналогичным заявлением выступил и польский МИД. По мнению членов Совета Федерации, прозвучавшие призывы говорят о признании Западом важной роли российских наблюдателей. При этом парламентарии посоветовали иностранным политикам обратиться к Киеву с требованием обеспечить адекватные условия работы для российских военных. Вернутся ли представители России в СЦКК — в материале RT.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением в связи с обострением ситуации в Донбассе. Среди прочего они призвали Россию к возвращению своих военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК).

«Они (Меркель и Макрон. — RT) требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня», — говорится в заявлении.

Лидеры Германии и Франции подчеркнули необходимость полной имплементации Минских соглашений и отметили безальтернативность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«В свете недавнего резкого увеличения числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины канцлер Меркель и президент Макрон призвали обе стороны конфликта выполнять свои обязанности и как можно скорее реализовать договорённости, которые они подписали, чтобы улучшить положение населения, наиболее пострадавшего от нынешней ситуации», — сообщается в пресс-релизе.

Президент Франции и канцлер ФРГ особо приветствовали соглашение Трёхсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон. Они назвали срочное его выполнение «важной вехой в реализации минских договорённостей».

«Президент Макрон и канцлер Меркель требуют от всех сторон использовать своё влияние для реализации соглашения. Они также призывают обе стороны продолжать работу, чтобы можно было обменяться оставшимися заключёнными. Это позволит Международному комитету Красного Креста (МККК) получить полный доступ ко всем заключённым и помочь найти пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Также Меркель и Макрон приветствовали заключённое контактной группой соглашение о перемирии с 23 декабря и призвали к его выполнению. Кроме того, они отметили необходимость полного соблюдения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и подчеркнули важность ускорения работы над политическим пакетом Минских соглашений.

«Они (Меркель и Макрон. — RT) подчёркивают необходимость ускорения работы над политическим пакетом, как это было прописано в Минских соглашениях, включая амнистию, особый статус, местные выборы и изменения в конституции», — сообщается в распространённом заявлении.

Российские и украинские офицеры работают в Объединённом центре контроля и координации, Соледар

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Надежда на возвращение

С просьбой к российским представителям вернуться в состав СЦКК выступили и в польском МИД. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что в Варшаве с обеспокоенностью восприняли подтверждённую СММ ОБСЕ эскалацию вооружённого конфликта на востоке Украины.

«Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января», — констатировали в польском МИД.

По словам дипломатов, вывод российских офицеров-наблюдателей с территории Украины в ночь на 20 декабря стал фактором, способствующим усилению напряжённости.

«Мы надеемся, что соглашение о прекращении огня, заключённое трёхсторонней контактной группой и вступившее в силу 23 декабря, будет полностью соблюдаться», — говорится в заявлении.

В Варшаве отметили, что Польша, представленная в СММ ОБСЕ вторым по численности контингентом среди стран Евросоюза, рассматривает вывод российских представителей из состава СЦКК как «ещё одну попытку подорвать безопасность работы наблюдателей и ещё больше ограничить их возможности передвижения на местах».

«Мы выражаем надежду на то, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — заявили в польском МИД.

Напомним, в ночь на 20 декабря все 75 российских представителей СЦКК покинули территорию Украины. Москва приняла решение об отзыве своих наблюдателей в связи с многочисленными препонами, которые создавал Киев в работе российских специалистов. Среди прочего в последние месяцы офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

«Пусть требуют у Порошенко»

Просьбы и требования европейских политиков и дипломатов к Москве встретили довольно резкую реакцию со стороны российских парламентариев. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал выдвигать требования к киевским властям.

Макрон и Меркель требуют вернуть росс. военных в СЦКК. Пусть требуют у Порошенко. Как все срывать, Киев тут как тут. Пусть сам налаживает. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

«Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК. Пусть требуют у Порошенко. Как всё срывать, Киев тут как тут. Пусть сам налаживает», — написал сенатор в Twitter.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил важность призыва Макрона и Меркель, но указал на препятствия в деле возвращения российских наблюдателей в СЦКК.

«И Франция, и Германия понимают, что отсутствие российских военных — это серьёзная конфронтация, наличие огромного количества провокаций и главное —продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно... Призыв очень важный, но теперь его надо рассматривать в комплексе решения Минских соглашений. Боюсь, что решить это будет крайне сложно, так как сегодня на минских договорённостях поставлен крест и Украиной, и США», — заявил сенатор в беседе с RT.

Он подчеркнул, что в том случае, если отношение к российским офицерам в составе СЦКК не изменится, то говорить об их возвращении на восток Украины не приходится. Более того, в связи с этим против России могут быть выдвинуты обвинения в нежелании сотрудничать.

«Потом будут говорить, что они предлагали, но Россия не согласилась. Это элементы психологического противостояния, информационной борьбы. В нынешних условиях важен сам факт, а содержание вокруг него будет прописано с учётом русофобии и давления на Россию», — заключил Клинцевич.

Представитель ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе фиксирует разрушения в пятиэтажном доме в городе Ясиноватая, пострадавшем в результате обстрела

РИА Новости

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«Вопрос не к российской, а к украинской стороне»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT назвал совместное заявление президента Франции и канцлера Германии фактическим подтверждением той важнейшей роли, которую играли российские наблюдатели в деле снижения напряжённости в Донбассе.

«Нынешнее заявление, как и предшествовавшие ему аналогичные демарши Польши и ряда других стран ЕС, исчерпывающим образом подтверждает, что российские военнослужащие, которые действовали в соответствии с имеющимся мандатом в СЦКК, были реальной, а может, и единственной силой, которая как-то снижала напряжённость и не давала противостоянию на линии соприкосновения иметь какие-то необратимые формы», — сказал он.

Сенатор обратил внимание на то, что вывод российских военных из состава СЦКК стал вынужденной мерой. По его словам, такое решение было обусловлено теми невозможными условиями работы, которые создала для наблюдателей от России украинская сторона.

«Российские военнослужащие в последнее время не имели доступа к линии соприкосновения, не могли выполнять свою миссию, а условия их пребывания, когда они под конвоем ходили в столовую, были просто унизительными», — отметил собеседник RT.

«Работа наших военных в СЦКК — это очень важное условие, чтобы не гибли люди, продолжалась работа по деэскалации ситуации. Но чтобы это происходило, должны быть обеспечены все необходимые условия. А это уже вопрос не к российской, а к украинской стороне. То есть соответствующие обращения и демарши должны быть адресованы не к России, а к Украине», — подчеркнул Косачёв.

Он добавил, что возвращение российских офицеров в состав СЦКК вполне вероятно, но лишь в том случае, если российским военным будут обеспечены надлежащие условия работы и предоставлены соответствующие гарантии.

«Если украинская сторона предоставит исчерпывающие, подлежащие мониторингу и контролю со стороны международного сообщества гарантии, что российским военнослужащим в СЦКК будут обеспечены условия для выполнения их миссии, возврат наших военнослужащих в Совместный центр вполне возможен и, с моей точки зрения, весьма желателен», — заключил Косачёв.