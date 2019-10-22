Все воевавшие в Донбассе украинцы - террористы: "Азов" уточнил заявление Конгресса США

По мнению членов "Азова", заявление американского конгресса является формой ведения информационной войны с суверенитетом и госбезопасностью Украины. Радикалы подчеркнули, что полк официально входит в украинскую Национальную гвардию и находится в подчинении у Министерства внутренних дел Украины во главе с министром Арсеном Аваковым.

Приравнивая "Азов" к террористам, 40 члeнов палаты прeдставителей США приравняли к террористам и другие украинские подразделения, "которые защищали Украину на фронте", — указывается в заявлении.

Перед этим сорок членов палаты представителей США, возглавляемые демократом Максом Роузом, заявили о том, что "Азов" может быть причастен к случаям стрельбы в США. На этом основании организация должна быть внесена в список террористических организаций, считают конгрессмены.