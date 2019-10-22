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Все воевавшие в Донбассе украинцы - террористы: "Азов" уточнил заявление Конгресса США

22 октября 2019, 18:39  •  206 • Политика
Украинская праворадикальная организация "Азов" опубликовала заявление в ответ на прозвучавший в палате представителей США призыв внести ее в список террористических организаций. Как говорится в обращении полка, по этой логике к террористам надо причислить всех украинцев, воевавших в Донбассе.
По мнению членов "Азова", заявление американского конгресса является формой ведения информационной войны с суверенитетом и госбезопасностью Украины. Радикалы подчеркнули, что полк официально входит в украинскую Национальную гвардию и находится в подчинении у Министерства внутренних дел Украины во главе с министром Арсеном Аваковым.
Приравнивая "Азов" к террористам, 40 члeнов палаты прeдставителей США приравняли к террористам и другие украинские подразделения, "которые защищали Украину на фронте", — указывается в заявлении.
Перед этим сорок членов палаты представителей США, возглавляемые демократом Максом Роузом, заявили о том, что "Азов" может быть причастен к случаям стрельбы в США. На этом основании организация должна быть внесена в список террористических организаций, считают конгрессмены.

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