Все в шоке: Пентагон отказался сотрудничать с Байденом

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение

Министерство обороны Соединенных Штатов решило приостановить взаимодействие с представителями избранного лидера государства Джо Байдена. Решение принято Крисом Миллером, который в настоящее время занимает должность временного исполняющего обязанности главы Пентагона.

Согласно приведенным данным, сотрудники министерства были "шокированы" решением Миллера. Чиновники также не ответили на вопрос о связи принятого решения с действующим главой государства Дональдом Трампом, лишь заявив о том, что речь идет о "простой отсрочке" ряда запланированных рабочих встреч.

По информации издания Anxious, военное ведомство может возобновить взаимодействие с командой избранного президента в начале 2021 года. После увольнения Эспера занявший должность Миллер отдал приказ всем подчиненным отменить "запланированные переходные совещания".

Как отмечает источник, решение главы военного ведомства стало крупнейшим выражением враждебности и отсутствия доверия к Байдену со стороны администрации действующего президента страны.

В самом Пентагоне позднее опровергли информацию, заявив, что ведомство намерено продолжать осуществлять обмен информацией с администрацией Байдена, а в новогодние праздники будет сделан "взаимно согласованный перерыв". После этого работа возобновится, передает РИА Новости.

Ранее Байден подтвердил свое намерение выдвинуть кандидатуру своего экс-оппонента с нетрадиционной ориентацией на должность главы Министерства транспорта.