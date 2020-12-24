Все в норме: после каникул Госдума начнет подготовку к выборам

Весенняя сессия для Госдумы будет не менее сложной, чем осенняя, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Она станет стартом для выборов нового состава парламента, которые пройдут в сентябре. 24 декабря Госдума провела последнее заседание осенней сессии и предпоследнее для этого созыва. Как заявили на нем депутаты, это был самый тяжелый год за всё существование парламента, которому в условиях COVID-19 пришлось оперативно принимать законы о преодолении последствий пандемии, конституционные нормы и федеральный бюджет. Всего за этот год парламентарии утвердили 553 закона .

Внушительные итоги

Последнее в году заседание Госдумы оказалось коротким. Депутаты завершили свою работу всего за три часа, рассмотрев 11 вопросов, главными из которых стали итоги осенней сессии . О них палате рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Год был сложный, очень непростой. Пожалуй, наверное, такого не было в седьмом созыве, и, если так вспоминать, наверное, вряд ли кто-то вспомнит год, который принес пандемию и вызовы, с которыми столкнулась экономика нашей страны , — отметил глава парламента.

По его словам, эта ситуация потребовала принятия срочных решений, так как прежние подходы оказались неэффективны. Но несмотря на ограничения, вызванные пандемией, Госдума не прекратила работу и в отличие от зарубежных парламентов не ушла на карантин .

— У нас принято 553 закона. За прошлый год было 530 законов. А всего с начала нашей работы в 2016 году принято 2310 законов. Это итог внушительный, — подчеркнул Вячеслав Володин, поблагодарив коллег за их ответственное отношение к обязанностям.

Среди направлений, над которыми пришлось трудиться депутатам, спикер Госдумы особенно отметил принятие федерального бюджета, норм по восстановлению экономики и социальной поддержке граждан, а также конституционных законов и поправок в избирательное законодательство .

— Работы предстоит много, тем более мы не можем останавливать ее, учитывая ситуацию, связанную с пандемией. И это нас тоже ко многому обязывает, — подчеркнул спикер, призвав коллег поработать в новогодние праздники и отказаться от отдыха за границей.

Во фракциях Госдумы спикера аплодисментами поддержали, но помимо рассказа о своих планах в следующем году не преминули напоследок «уколоть» своих политических оппонентов . Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский упрекнул «Единую России» в том, что она фактически украла инициативу партии о том, чтобы 31 декабря было выходным днем, а также в очередной раз припомнил коммунистам развал СССР.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов в ответ уточнил, что либерал-демократы внесли законопроект о выходном дне, но не рассчитали затрат федерального бюджета. Ведь, согласно трудовому законодательству, работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.

— У нас просто не заложены средства бюджета на оплату людям в двойном размере. Мы предложили это сделать со следующего года, чтобы предусмотреть средства и не обмануть людей, — пояснил единоросс.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов не стал произносить название фракции, но, по сути, заявил о том, что парламентское большинство в лице партии власти не хочет поддерживать закон фракции «О детях войны», который подразумевал оказание финансовой помощи и другие льготы для граждан этой категории.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил о том, что работающим пенсионерам не стали индексировать пенсии. По его словам, если Минфин будет разводить руками, то президент как гарант Конституции заставит министерство поменять эту точку зрения.

На низком старте

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что работа Госдумы в осеннюю сессию была заметной и вполне продуктивной: и в бюджетном процессе, и в принятии конституционных законов, и в реагировании на повестку пандемии . По его мнению, безусловно, на старте избирательной кампании по выборам в Госдуму произойдет политизация нижней палаты.

— Думскую трибуну оппозиция начнет использовать для предвыборных инициатив, в том числе откровенно популистских. Это традиционно и вполне ожидаемо, — заявил «Известиям» эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что лучше всего в эту сессию парламенту удалось ускорить работу по рассмотрению приоритетных законопроектов .

— Наиболее важными стали поправки в Конституцию и законы в их развитие, федеральный бюджет, законы, которые создали условия для ускорения расселения аварийного жилья и сокращения сроков строительства, продление программы материнского капитала, обеспечение школьников горячим питанием и целый ряд других, понятных людям решений, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Он считает, что приближение выборов в Госдуму уже было заметно в этом году и оно явно отразится на весенней сессии, которая будет не менее напряженной .

— Не все принимаемые решения популярны. Например, внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным законопроект о повышении административных штрафов за неподчинение правоохранительным органам, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий. Также обществу представляется спорным уже одобренный ГД закон о лишении свободы на срок до двух лет за клевету в интернете,— заявил эксперт.

По его словам, в то же время он высоко бы оценил деятельность парламента в принятии социальных законов.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что пандемия COVID-19 сделала этот год особенным для всех.

— Поэтому депутатам пришлось принимать множество законов, связанных с поддержкой населения и экономики, развитием здравоохранения, оперативно заниматься решением других социально-экономических задач. Понятно, что в рамках этой сессии также главным стало принятие бюджета и совместная работа над ним с правительством. Также выполнялись поручения президента, шла работа над реализацией и развитием в законах ранее принятых поправок в Конституцию, — пояснил «Известиям» эксперт.