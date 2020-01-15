«Все в конечном счете решают люди»

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем он, помимо всего прочего, рассказал о возможных изменениях в Конституции России. По его словам, принятие новой Конституции на данный момент не требуется, поскольку потенциал документа, принятого двадцать шесть лет назад, все еще не исчерпан. Тем не менее, как считает глава государства, некоторые пункты действующей Конституции требуют коррективов. При этом, Путин отметил, что любые поправки должны вноситься в основной закон страны путем всероссийского голосования.

Приоритет над международными законами

Согласно предложению Владимира Путина, российская Конституция должна обладать приоритетом над законами и соглашениями, принятыми на международном уровне. Как отметил российский лидер, это означает, что любые требования, которые предписывает международное законодательство, могут действовать на территории России исключительно в том случае, если не противоречат Конституции и не влекут за собой ограничений прав и свобод человека и гражданина.

В настоящее время складывается обратная ситуация: международные договора, в которых участвует Россия, а также нормы международного права – это часть правовой системы РФ, и если российские законы вступают с ними в противоречие, приоритет отдается правилам международного договора.

Ужесточение требований к кандидатам в президенты

В данный момент российская Конституция предусматривает целый ряд ограничений для лиц, которые могут претендовать на пост главы государства. В частности, это возрастной ценз – занять президентскую должность может лицо не моложе 35 лет. Кроме того, для того, чтобы удовлетворять критериям, нужно являться гражданином России и постоянно проживать на ее территории в течение десяти лет.

Путин предложил, чтобы потенциальный российский лидер проживал в стране не менее 25 лет и не имел в прошлом гражданства какой-либо еще страны. Также президент заявил, что, по его мнению, из основного закона следует исключить слово «подряд» в том пункте, где говорится об ограничении президентства двумя сроками. Об этом глава государства уже говорил и ранее.

Законодательное закрепление требований к высшим чиновникам

Путин предложил сделать более жесткими требования не только к кандидатам на пост главы государства, но и к тем, кто находится на критически важных государственных должностях. По мнению президента, требования к ним должны быть закреплены в законодательном порядке. Это касается иремьер-министра, министров, руководителей субъектов и судей. У них, как уточнил Путин, не должно быть иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, который позволяет им проживать на территории другого государства.

Расширение полномочий парламента

Следующее предложение Путина предполагает передачу некоторых полномочий, остававшихся за президентом, Государственной Думе. В частности, речь идет о праве утверждать премьер-министра России. Кроме того, нижняя палата российского парламента может получить право утверждать всех вице-премьеров и министров. При этом президент не сможет отклонить утвержденные Госдумой кандидатуры. В соответствии с действующим основным законом страны, президент заручается согласием Госдумы на назначение премьер-министра, а затем сам назначает его и остальных министров.

В то же время, как заявил Путин, Россия не сможет «нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики», ей необходимо оставаться сильной президентской республикой. Поэтому основные полномочия главы государства останутся за ним. Это отстранение министров от должности, непосредственный контроль над армией и правоохранительной системой. Однако, утверждение руководителей силовых структур будет производиться только при консультации с Совфедом, поскольку, как утверждает президент, эта мера должна способствовать повышению прозрачности их работы.

По теме 1109 Россиянин порвал Конституцию и получил наказание Инцидент произошел в Новокузнецке. Там сотрудники правоохранительных органов составили протокол о неуважении к власти в отношении местного жителя, который разорвал Конституцию и снял происходящее на видео.

Повышение роли глав регионов

Президент также отметил, что считает крайне важным шагом, требующим закрепления в Конституции, «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

С 2000 года в России существует Госсовет, который, по мнению президента, успел продемонстрировать свою эффективность. Поэтому, по словам Путина, важно закрепить в основном законе страны статус и роль данной структуры.

Государственный совет – это неконституционный совещательный орган при президенте РФ. Он занимается рассмотрением актуальных политических вопросов, но не является органом государственной власти.

Увеличение роли парламента в назначении судей

Как уже упоминалось выше, российский лидер выступил с предложением назначать руководство силовых структур по результатам консультаций президента с Советом Федерации. Аналогичным образом будут назначаться и прокуроры в регионах. Путин отметил, что позиции территорий на этот счет могут быть озвучены в ходе консультаций в Совфеде.

Помимо этого, Путин высказал инициативу дать Совету Федерации полномочия в отдельных случаях, по президентскому представлению, отстранять от должности судей Конституционного и Верховного суда. В то же время, Путин добавил, что необходимо усилить роль Конституционного суда и наделить его возможностью по президентскому запросу проверять соответствие законопроектов нормам Конституции до момента их подписания президентом.

В Конституции будут закреплены минимальные зарплаты россиян

Согласно российским законам, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, однако в Конституции эта норма не фигурирует. По мнению президента, данный пункт необходимо внести в документ. Глава государства подчеркнул, что социальные обязательства государства должны выполняться на всей его территории. Путин также предложил закрепить в основном законе страны и принципы достойного пенсионного обеспечения граждан, а именно – регулярную индексацию пенсий.

Общее голосование

Как заявил Путин, поправки в Конституцию, которые были им предложены, не затрагивают фундаментальных основ документа. Поэтому парламент может утвердить их в рамках существующей процедуры – через принятие конституционных законов. Тем не менее, как заявил президент, необходимо, чтобы по этому вопросу высказались граждане, так как их мнение должно быть решающим, и «все в конечном счете решают люди».

Владимир Путин: «Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан по всем изменениям в Конституцию».

По поводу процедуры внесения поправок в основной закон страны высказалась глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, для их утверждения может быть избран не референдум, а иная форма всенародного обсуждения. Она заметила, что референдум, скорее всего, не потребуется.

В Кремле пояснили, что изменения, предложенные Путиным, не требуют проведения референдума, так как не касаются основополагающих статей. Тем не менее, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер счел их серьезными и захотел «посоветоваться с гражданами». Сроки проведения и порядок голосования будут определены отдельно и формализованы указом президента.