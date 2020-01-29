«Все ушли, Чубайс остался»: о завсегдатае политической и экономической элиты РФ • 135 • Аналитика

Анатолия Чубайса действительно можно назвать главным долгожителем российской политической и экономической жизни, завсегдатаем элиты. Причем он долгожитель, реально участвующий в управлении государством, а не просто ныне живущий пожилой политик вроде Николая Рыжкова.



Тридцать лет Чубайс находится в высшем круге российской власти. Он был одним из ближайших фаворитов Бориса Ельцина, но сохранил свои позиции и при Владимире Путине. Из той когорты «молодых реформаторов» иные уже далече, в том числе и на том свете. Убили Бориса Немцова, умер в молодом возрасте Егор Гайдар, многие ушли кто в бизнес, кто в научную или общественную деятельность. Но Чубайс непотопляем. В российской элите он неприкосновенная фигура. По крайней мере, время пребывания у власти и на постах крупнейших госкомпаний говорит именно об этом.







Пожалуй, редко кто из российских политиков может похвастать таким градусом "нелюбви" народной, как Анатолий Борисович. Ему припоминают ваучерную приватизацию, да и весь ужас «лихих девяностых». Казалось бы, «брось на растерзание» Чубайса народу, найди для него статью и посади как Алексея Улюкаева или Никиту Белых, лет на десять, и ликованию народному не было бы предела. Но власть этого не делала и не сделает: ни Ельцин, ни Путин Чубайса не преследовали, и он всегда находился на важнейших постах в политике и экономике.



Власти прощали Чубайсу всё, в том числе дружбу с Немцовым, позиционировавшим в свое время себя как злейшего врага Кремля. Когда Путина спросили о том, зачем он держит Чубайса, глава государства иронично ответил, что он - нужная фигура, когда люди что-то не одобряют. Это, разумеется, шутка. Чубайс - не громоотвод, а реальный и самостоятельный государственный деятель с колоссальным влиянием на жизнь страны.



Конспирологи, повернутые на теориях заговора, называют Чубайса едва ли не «смотрящим» от мирового правительства за Россией. Говорят, что он представитель некой закулисы, "реальный правитель" нашей страны. Такую точку зрения продвигает, к примеру, небезызвестный полковник Владимир Квачков, который и отсидел срок за инкриминированное ему покушение.



Не будем повторять эти тезисы. Да, Чубайс – очень сильный политик с огромными связями и в России, и на Западе. Кем он только ни был – первым вице-премьером и министром финансов, главой Администрации президента и председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководил РАО «ЕЭС России», ныне руководит «Роснано» с миллиардными оборотами и сомнительной отдачей.



Можно себе представить, какие колоссальные связи и какой объем знаний о подноготной российской политики и экономики накопил за три десятилетия нахождения в высших эшелонах власти Чубайс.



Фактически Чубайс олицетворяет в окружении российского президента «ельцинскую семью» - тот клан, который сформировался вокруг Бориса Ельцина, Татьяны Дьяченко и который до сих пор продолжает, во-первых, контролировать значительные сегменты сырьевого и финансового секторов, средств массовой информации, а во-вторых – является своего рода посредником между Россией Путина и Западом.



Чубайс – один из немногих российских государственных деятелей, которого еще готовы относительно хорошо воспринимать на Западе. Видимо, там считают, что пока рядом с Путиным Чубайс, для них (для Запада) ещё не все потеряно. И Путину тоже нужен такой человек, имеющий выход на мировые политические и финансовые элиты, заслуживший их доверие в далекие девяностые.



Наконец, не стоит забывать и о том, что Путин заинтересован в инновационном развитии страны, в продвижении новых технологических проектов и решений. И если Чубайс 12 лет возглавляет «Роснано», значит, это кому-нибудь нужно. Эффективные менеджеры сегодня вообще в особом почёте...



Поэтому пока нет никаких оснований считать, что Чубайс в ближайшее покинет российскую политическую и экономическую элиту.



Анатолию Борисовичу в июне 2020 года исполнится 65 лет. Кстати, тезис о том, что "все ушли, Чубайс остался", который вспомнился после отставки правительства Дмитрия Медведева, циркулирует в России уже который год: менялись правительства и президенты, министры и генпрокуроры, депутаты и губернаторы, а Чубайс продолжает оставаться в "элитной обойме", в последнее время не привлекая к себе особого внимания общественности, но при этом явно не собираясь на заслуженный отдых. Анатолия Чубайса действительно можно назвать главным долгожителем российской политической и экономической жизни, завсегдатаем элиты. Причем он долгожитель, реально участвующий в управлении государством, а не просто ныне живущий пожилой политик вроде Николая Рыжкова.Тридцать лет Чубайс находится в высшем круге российской власти. Он был одним из ближайших фаворитов Бориса Ельцина, но сохранил свои позиции и при Владимире Путине. Из той когорты «молодых реформаторов» иные уже далече, в том числе и на том свете. Убили Бориса Немцова, умер в молодом возрасте Егор Гайдар, многие ушли кто в бизнес, кто в научную или общественную деятельность. Но Чубайс непотопляем. В российской элите он неприкосновенная фигура. По крайней мере, время пребывания у власти и на постах крупнейших госкомпаний говорит именно об этом.Пожалуй, редко кто из российских политиков может похвастать таким градусом "нелюбви" народной, как Анатолий Борисович. Ему припоминают ваучерную приватизацию, да и весь ужас «лихих девяностых». Казалось бы, «брось на растерзание» Чубайса народу, найди для него статью и посади как Алексея Улюкаева или Никиту Белых, лет на десять, и ликованию народному не было бы предела. Но власть этого не делала и не сделает: ни Ельцин, ни Путин Чубайса не преследовали, и он всегда находился на важнейших постах в политике и экономике.Власти прощали Чубайсу всё, в том числе дружбу с Немцовым, позиционировавшим в свое время себя как злейшего врага Кремля. Когда Путина спросили о том, зачем он держит Чубайса, глава государства иронично ответил, что он - нужная фигура, когда люди что-то не одобряют. Это, разумеется, шутка. Чубайс - не громоотвод, а реальный и самостоятельный государственный деятель с колоссальным влиянием на жизнь страны.Конспирологи, повернутые на теориях заговора, называют Чубайса едва ли не «смотрящим» от мирового правительства за Россией. Говорят, что он представитель некой закулисы, "реальный правитель" нашей страны. Такую точку зрения продвигает, к примеру, небезызвестный полковник Владимир Квачков, который и отсидел срок за инкриминированное ему покушение.Не будем повторять эти тезисы. Да, Чубайс – очень сильный политик с огромными связями и в России, и на Западе. Кем он только ни был – первым вице-премьером и министром финансов, главой Администрации президента и председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом, руководил РАО «ЕЭС России», ныне руководит «Роснано» с миллиардными оборотами и сомнительной отдачей.Можно себе представить, какие колоссальные связи и какой объем знаний о подноготной российской политики и экономики накопил за три десятилетия нахождения в высших эшелонах власти Чубайс.Фактически Чубайс олицетворяет в окружении российского президента «ельцинскую семью» - тот клан, который сформировался вокруг Бориса Ельцина, Татьяны Дьяченко и который до сих пор продолжает, во-первых, контролировать значительные сегменты сырьевого и финансового секторов, средств массовой информации, а во-вторых – является своего рода посредником между Россией Путина и Западом.Чубайс – один из немногих российских государственных деятелей, которого еще готовы относительно хорошо воспринимать на Западе. Видимо, там считают, что пока рядом с Путиным Чубайс, для них (для Запада) ещё не все потеряно. И Путину тоже нужен такой человек, имеющий выход на мировые политические и финансовые элиты, заслуживший их доверие в далекие девяностые.Наконец, не стоит забывать и о том, что Путин заинтересован в инновационном развитии страны, в продвижении новых технологических проектов и решений. И если Чубайс 12 лет возглавляет «Роснано», значит, это кому-нибудь нужно. Эффективные менеджеры сегодня вообще в особом почёте...Поэтому пока нет никаких оснований считать, что Чубайс в ближайшее покинет российскую политическую и экономическую элиту.Анатолию Борисовичу в июне 2020 года исполнится 65 лет. Кстати, тезис о том, что "все ушли, Чубайс остался", который вспомнился после отставки правительства Дмитрия Медведева, циркулирует в России уже который год: менялись правительства и президенты, министры и генпрокуроры, депутаты и губернаторы, а Чубайс продолжает оставаться в "элитной обойме", в последнее время не привлекая к себе особого внимания общественности, но при этом явно не собираясь на заслуженный отдых. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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