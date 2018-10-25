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«Все упражнения на русском»: Запрет петь на русском поставил школы Украины в тупик

25 октября 2018, 20:39  •  219 • Политика
На Украине запретили петь на русском, но упражнений на украинском в музыкальных школах Киева нет.
Власти Украины запретили петь на русском языке в украинских музыкальных школах. Преподаватели вокального мастерства разводят руками: все распевки только на русском, украинских у них нет.
«Не хотелось бы, чтобы первая же песня, которую разучит Нина, была песня Аллы Пугачевой - исполнительницы из санкционного списка, которая считает Крым Россией», - пишет в соцсети Facebook отец одной из учениц киевской музыкальной школы.
Преподаватели объясняют, что легко могут вести уроки на украинском языке, однако все музыкальные упражнения все равно на русском. Академическая база есть только одна, распевок на украинском языке для учебных заведений никто не создавал.
«Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но все упражнения на русском», - безуспешно пытается втолковать «украинскому патриоту» преподаватель вокала.

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