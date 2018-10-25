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«Все упражнения на русском»: Запрет петь на русском поставил школы Украины в тупик
25 октября 2018, 20:39 • 219 • Политика
На Украине запретили петь на русском, но упражнений на украинском в музыкальных школах Киева нет.
Власти Украины запретили петь на русском языке в украинских музыкальных школах. Преподаватели вокального мастерства разводят руками: все распевки только на русском, украинских у них нет.
Преподаватели объясняют, что легко могут вести уроки на украинском языке, однако все музыкальные упражнения все равно на русском. Академическая база есть только одна, распевок на украинском языке для учебных заведений никто не создавал.
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