Все украинские каналы следует закрыть за «пропаганду войны» - крымский политолог

Украинский телеканал NewsOne ждет проверка со стороны Национального совета по телевидению и радиовещанию из-за того, что он в одном из своих эфиров продемонстрировал карту с окрашенным в российский цвет Крымом. Его обвиняют в «пропаганде войны». Тем не менее, отмечает крымский политолог Владимир Джаралла, если оперировать такими терминами, то все украинские каналы следует закрыть, так как все они только и делают, что пропагандируют войну.

Напомним, что описанный выше эпизод произошел 7 ноября. Именно тогда в эфире NewsOne появилась карта Европы с Крымом, который был изображен там частью России, а не Украины.

Теперь, когда он попал в поле зрения регулятора, канал, вполне вероятно, могут закрыть или наказать серьезным штрафом. Джаралла, впрочем, уверен, что судьба NewsOne будет решена не столько экспертами Национального совета, сколько его высокопоставленными покровителями.

Свою позицию он изложил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«В таком случае все украинское телевидение нужно закрыть, потому что оно - сплошная пропаганда войны, в которой убраны другие точки зрения, подавляются несогласные и поощряется ненависть по национальному признаку», - прежде всего отметил крымский политолог.

К этому он добавил: «Ситуация с проверкой будет напрямую зависеть от решения, которое примут сверху - закрывать ли его или оштрафовать. Скорее всего, на это повлияет то, кто за каналом стоит, кто его «крышует».