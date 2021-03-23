Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / В России

«Все три эффективны»: Песков надеется на рост темпов вакцинации после прививки Путина одним из российских препаратов

23 марта 2021, 15:40  •  83 • В России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сделает прививку от коронавирусной инфекции одним из трёх отечественных препаратов 23 марта до конца дня. Представитель Кремля выразил надежду, что пример главы государства может стать «мотивирующим фактором» для тех россиян, кто ещё не прошёл вакцинацию. В России за минувшие сутки было выявлено 8457 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 860 человек, 427 пациентов скончались.
 
AFP © Zoltan BALOGH / POOL
 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сделает прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта, до конца дня.

Он уточнил, что пока у президента идут рабочие встречи, но к вечеру, как ожидается, он сможет уделить этому время. По словам Пескова, глава государства привьётся одной из российских вакцин.

«Мы не будем специально говорить какой. Все три российские вакцины абсолютно надёжны. Они очень хорошие, надёжные и эффективные», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что решение Путина привиться может стать «мотивирующим фактором» для сомневающихся россиян.

«Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации», — подтвердил он.

В России за прошедшие сутки было выявлено 8457 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1042) и Санкт-Петербурге (812).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 10 860 человек, 427 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 474 610, с начала пандемии умерли 95 818 человек, 4 088 045 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 117,9 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, страна проходит период стабилизации ситуации с коронавирусом, который начался в декабре. Об этом она рассказала в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

«В декабре, в конце, мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников, поскольку люди будут перемещаться даже внутри страны, будут уезжать за рубеж, в те государства, с которыми открыто сообщение. Но этого (всплеска заболеваемости. — RT) не произошло, у нас идёт пока устойчивое снижение», — пояснила она.

Голикова добавила, что отказаться от ношения масок жители России смогут после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. 

Накануне на совещании с Владимиром Путиным по вопросу вакцинации Голикова спрогнозировала, что достижение коллективного иммунитета возможно к июлю — августу 2021 года. Она отметила, что «если ситуация будет развиваться ещё быстрее с точки зрения выпуска и применения вакцины, то это может быть достигнуто в ещё более короткие сроки».

Кроме того, Голикова призвала россиян сделать прививку перед отпуском, тем самым обезопасив себя и членов своей семьи.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что к середине июня в стране удастся вакцинировать около 30 млн человек. 

«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V», и дополнительные поставки будут ещё «ЭпиВакКороны», производственные планы сейчас свёрстаны, поэтому больше чем 30 млн человек будет до конца мая поставлено, и привиты они будут ориентировочно до 15 июня», — цитирует министра РИА Новости.

Помимо этого, он сообщил о завершении клинических исследований по вакцине «Спутник Лайт», добавив, что сейчас документы приготовлены для регистрации.

Напомним, 22 марта в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин против COVID-19 Владимир Путин сообщил, что в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.

Вместе с тем гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на совещании с президентом сообщил, что в России выявлено более 5,3 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19.

«В подавляющем большинстве данные замены (в геноме. — RT) не приводят к изменению свойства вируса с эпидемиологической точки зрения», — отметил он.

Кроме того, в России зафиксировано более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма, а также «более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углублённого изучения».

«Мы показали, что британский штамм нового коронавируса эффективно нейтрализуется как сыворотками переболевших, так и вакцинированных «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», — добавил специалист.

Между тем 22 марта в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировал Маврикий, став 55-й страной, одобрившей применение препарата.

Тем временем глава центра им. Гамалеи, разработавшего данную вакцину, Александр Гинцбург объявил, что повторная вакцинация «Спутником V» не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной. По его словам, проведённые исследования показали, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет повысить антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 08:30
«Я уже утратил последнюю надежду»: выживший в авиакатастрофе в 1968 году рассказал, как ему удалось спастись
22 марта 2021, 17:40
«Санкционные устремления наших оппонентов продолжаются»: в Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
23 марта 2021, 09:15
«Состояние значительно улучшилось»: что известно о лечении и депортации осуждённой за убийство няни Бобокуловой
23 марта 2021, 11:05
«Обеспечивает высокую тяговооружённость»: какие возможности получит обновлённый российский авиадвигатель АИ-222-25
22 марта 2021, 12:10
«Готовы к самым разным вызовам»: в чём уникальность новейших машин разведки российских войск РХБЗ
23 марта 2021, 01:00
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка»: что известно о попадании туристов под лавину в Мурманской области
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с ...
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО ...
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла...
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.