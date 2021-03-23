«Все три эффективны»: Песков надеется на рост темпов вакцинации после прививки Путина одним из российских препаратов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сделает прививку от коронавирусной инфекции одним из трёх отечественных препаратов 23 марта до конца дня. Представитель Кремля выразил надежду, что пример главы государства может стать «мотивирующим фактором» для тех россиян, кто ещё не прошёл вакцинацию. В России за минувшие сутки было выявлено 8457 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 860 человек, 427 пациентов скончались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сделает прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта, до конца дня.

Он уточнил, что пока у президента идут рабочие встречи, но к вечеру, как ожидается, он сможет уделить этому время. По словам Пескова, глава государства привьётся одной из российских вакцин.

«Мы не будем специально говорить какой. Все три российские вакцины абсолютно надёжны. Они очень хорошие, надёжные и эффективные», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что решение Путина привиться может стать «мотивирующим фактором» для сомневающихся россиян.

«Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации», — подтвердил он.

В России за прошедшие сутки было выявлено 8457 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1042) и Санкт-Петербурге (812).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 10 860 человек, 427 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 474 610, с начала пандемии умерли 95 818 человек, 4 088 045 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 117,9 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

AFP

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Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, страна проходит период стабилизации ситуации с коронавирусом, который начался в декабре. Об этом она рассказала в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

«В декабре, в конце, мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников, поскольку люди будут перемещаться даже внутри страны, будут уезжать за рубеж, в те государства, с которыми открыто сообщение. Но этого (всплеска заболеваемости. — RT) не произошло, у нас идёт пока устойчивое снижение», — пояснила она.

Голикова добавила, что отказаться от ношения масок жители России смогут после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Накануне на совещании с Владимиром Путиным по вопросу вакцинации Голикова спрогнозировала, что достижение коллективного иммунитета возможно к июлю — августу 2021 года. Она отметила, что «если ситуация будет развиваться ещё быстрее с точки зрения выпуска и применения вакцины, то это может быть достигнуто в ещё более короткие сроки».

Кроме того, Голикова призвала россиян сделать прививку перед отпуском, тем самым обезопасив себя и членов своей семьи.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что к середине июня в стране удастся вакцинировать около 30 млн человек.

«Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V», и дополнительные поставки будут ещё «ЭпиВакКороны», производственные планы сейчас свёрстаны, поэтому больше чем 30 млн человек будет до конца мая поставлено, и привиты они будут ориентировочно до 15 июня», — цитирует министра РИА Новости.

Помимо этого, он сообщил о завершении клинических исследований по вакцине «Спутник Лайт», добавив, что сейчас документы приготовлены для регистрации.

Напомним, 22 марта в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин против COVID-19 Владимир Путин сообщил, что в целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.

Вместе с тем гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на совещании с президентом сообщил, что в России выявлено более 5,3 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19.

«В подавляющем большинстве данные замены (в геноме. — RT) не приводят к изменению свойства вируса с эпидемиологической точки зрения», — отметил он.

Кроме того, в России зафиксировано более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма, а также «более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углублённого изучения».

«Мы показали, что британский штамм нового коронавируса эффективно нейтрализуется как сыворотками переболевших, так и вакцинированных «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», — добавил специалист.

Между тем 22 марта в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировал Маврикий, став 55-й страной, одобрившей применение препарата.

Тем временем глава центра им. Гамалеи, разработавшего данную вакцину, Александр Гинцбург объявил, что повторная вакцинация «Спутником V» не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной. По его словам, проведённые исследования показали, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет повысить антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору.