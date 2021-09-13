Все только обещают: Киев потребовал "бумагу" о газовой безопасности

Официальный Киев уже открыто стал требовать "бумагу" с подписями и заверениями в газовой безопасности после запуска масштабного газопровода "Северный поток - 2". При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак не стал скрывать - пока непонятно, у кого "бумагу" просить, ведь все только обещают "защитить" Украину, но подписи никто ставить не хочет.

Ермак отметил, что власти Украины слышали заверения в поддержке и от канцлера Германии Ангелы Меркель, и от президента США Джо Байдена во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Однако все обещания остаются "на ушко" и без подписей - на словах.

"Но мы всё же ждём, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак.

По его словам, Украина уже сотрудничает с западными партнёрами с целью получения международного правового механизма гарантий и шагов по обеспечению национальной безопасности Украины после запуска "Северного потока – 2". Как добавил Ермак, на Украине считают, что "уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины".

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк подсказал Киеву потребовать от Европы подпись о защите Украины.