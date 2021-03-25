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Все теряют интерес к Украине: Политолог назвал две истинных цели "деоккупации и реинтеграции" Крыма
25 марта 2021, 06:15 • 231 • Политика
Все страны теряют интерес к Украине, считает вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Он назвал две истинных цели "деоккупации и реинтеграции" Крыма, на которые взял курс Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под так называемой стратегией "деоккупации и реинтеграции" Крыма. Цели планируется достичь при помощи дипломатического, военного, гуманитарного, экономического, информационного и иного воздействия. Для этого и была создана "Крымская платформа", саммит которой запланирован на 23 августа.
Проблемы Киева как-то перестали интересовать Крым. Украина считает своим главным партнёром США, но Джо Байден, вероятно, пока не планирует как-то взаимодействовать с Владимиром Зеленским, объяснил политолог. Из-за этого у украинского лидера "очень большие проблемы".
"Одна из причин такой ситуации ‒ то, что абсолютно провалено выполнение Минских соглашений и договорённостей в "нормандском формате". И все больше и больше теряют интерес к Украине в переговорной части Германия, Франция, и конечно, Россия", - произнёс Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, Зеленский продвигает "Крымскую платформу" как инструмент "возвращения" полуострова с двумя целями. Во-первых, с её помощью можно попытаться вернуться в международную повестку и взаимодействовать с международными партнёрами. Во-вторых, под проект можно запросить у Запада финансирование.
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