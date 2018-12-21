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Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю

21 декабря 2018, 04:54  •  104 • В мире
Украинский президент сообщил о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного море при помощи авиации. В Сети смеются: "Петя, неужели все-таки война".
К побережью Черного и Азовских морей Киев начал перебрасывать свои десантно-штурмовые войска. Об этом Порошенко заявил во время посещения части Донецкой области, находящейся под контролем украинских властей.
В этот регион будут передислоцированы части 95-й бригада, которые усилят защиту побережья. Переброска будет осуществляться при помощи авиации.
Украинский гарант считает, что введение военного положения дало возможность "в сжатые сроки было проведено боевое слаживание бригад, которые стали на защиту наиболее опасного направления". По его словам, "украинская армия приведена в боевую готовность", для чего дополнительно привлекли пограничную службу, Национальную гвардию, СБУ.
На слова Порошенко моментально откликнулись в соцсетях. "Ну что, Петя, все-таки война", "Позови большого брата, чтобы памперсы тебе менял", "Не знаю, что там с войной", но Порошенко, говорят уже на корпоративе гуляет. Обмывает начало войны".
Другие пользователи считают, что Порошенко "переиграл в танчики". "Иу-иу, Петр Алексеи, пора заканчивать с игрушками", - пишут они.

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