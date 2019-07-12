Все-таки моряки: Зеленский озвучил ключевой вопрос в первом телефонном разговоре с Путиным

Стало известно о том, что ключевой темой телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным стал вопрос об освобождении украинских моряков, которые были арестованы за нарушение госграницы в акватории Керченского пролива в конце осени 2018 года.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, кроме этого, лидеры поговорили и о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России. Разговор между Путиным и Зеленским был "насыщенный и проходил в дружеском тоне", отмечает украинская сторона.

В беседе затронули и тему продолжения переговоров в "нормандском формате". Отметим, что телефонный разговор был предложен украинской стороной. И это первый контакт российского лидера с Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи соцсетей отреагировали на переговоры двух президентов весьма бурно: по Сети тут же полетели только что сочиненные анекдоты и веселые байки.

Европейские лидеры – за компанию?

До этого, 8 июля, Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции для обсуждения конфликта в Донбассе и принадлежности Крыма.

Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой").

"Хотел удержать власть и принес моряков в жертву"

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", в том числе ответил на вопрос о так называемой керченской провокации. Он напомнил, Петр Порошенко просто хотел удержать власть и принес жертву, которой стали моряки.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании, - говорил он. - Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения".

Более того, есть все основания полагать, что керченская провокация была частью еще более масштабного плана Порошенко. Он надеялся продлевать особое положение в стране так долго, чтобы президентские выборы не состоялись. В конечном счете это не удалось, и Порошенко проиграл выборы. К слову, и президент Украины Владимир Зеленский расценивал действия Порошенко в керченской провокации неоднозначно, вставая, скорее, на российскую сторону.

Путин, резюмируя сказанное и говоря о Порошенко, добавил: "Хотел во что бы то ни стало удержать власть".