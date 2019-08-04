Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале

Украинский постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил в интервью порталу "Цензор", что Киев пытался решить вопрос с возвращением делегации России в ПАСЕ деньгами... По его словам, Украина пыталась оплатить членские взносы сверх нормы, надеясь, что это поможет оставить русских без "мандата".

На разговор спикера, как кажется по тексту, вывела сама журналистка. Сказала, мол, последний раз членские взносы составили 400 тысяч долларов, и это больше, чем обычно. Дальше она и вовсе добавила, якобы таким примером Киев пытался побудить другие страны "скинуться", чтобы Россия в ПАСЕ больше не попала. Но ни одна из стран мира такой маневр не поддержала. Так почему? На вопрос Дмитрий Кулеба ответил так:

"Это была целенаправленная политика нынешнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который уже оставляет пост..."

Мол, так он - Турбьёрн Ягланд - блокирует любые инициативы, которые были связаны с компенсацией, а также намерениями других стран мира следовать украинскому примеру. Мол, на самом деле желающие поддержать были, однако генсек занял "жесткую позицию". И ситуация начала "развиваться по другому сценарию". Украина же сделала нечто нетипичное для себя, уплатив сверх меры, добавил Кулеба, поскольку "400 тысяч долларов - это очень большая сумма".