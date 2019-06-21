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Все срежиссировано: ЦРУ никогда не выпустит Грузию из своего капкана - зампред Комитета по делам СНГ
21 июня 2019, 19:39 • 23 • Политика
Тысячи демонстрантов предприняли в четверг вечером попытку взять штурмом здание парламента. Правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. "Все срежиссировано. ЦРУ никогда не выпустит Грузию из своего капкана", - уверяет зампред Комитета по делам СНГ.
Ранее сообщалось, что, по данным грузинского Минздрава, в результате протестов травмы получили 52 человека. Отметим, что накануне массовый митинг начался из-за участия депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и других российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи Православия в Тбилиси.
Тогда провокаторы с антироссийскими лозунгами прошли в здание и стали требовать, чтобы делегаты уезжали из страны.
Очевидцы говорят о том, что в этих протестах отчетливо прослеживается западное влияние. А протесты напоминают уже известный всем сценарий.
В беседе с корреспондентом Nation News первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркивает: происходящее давным-давно отрепетировано.
"График Международной ассамблеи Православия заранее согласовывается, и каждая страна знает, когда он будет проходить. Очевидно, что подготовка к этому действию шла более трех месяцев, - говорит он. - Мы увидели и резкое наполнение площади, плакаты, заготовки. Все было давно отработано и срежиссировано. Огромное количество сотрудников ЦРУ работают в Грузии, и они никогда не отпустят эту страну из своего капкана. Они здесь главные сценаристы процесса".
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