Все срежиссировано: ЦРУ никогда не выпустит Грузию из своего капкана - зампред Комитета по делам СНГ

Ранее сообщалось, что, по данным грузинского Минздрава, в результате протестов травмы получили 52 человека. Отметим, что накануне массовый митинг начался из-за участия депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и других российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи Православия в Тбилиси.

Тогда провокаторы с антироссийскими лозунгами прошли в здание и стали требовать, чтобы делегаты уезжали из страны.

Очевидцы говорят о том, что в этих протестах отчетливо прослеживается западное влияние. А протесты напоминают уже известный всем сценарий.

В беседе с корреспондентом Nation News первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркивает: происходящее давным-давно отрепетировано.

"График Международной ассамблеи Православия заранее согласовывается, и каждая страна знает, когда он будет проходить. Очевидно, что подготовка к этому действию шла более трех месяцев, - говорит он. - Мы увидели и резкое наполнение площади, плакаты, заготовки. Все было давно отработано и срежиссировано. Огромное количество сотрудников ЦРУ работают в Грузии, и они никогда не отпустят эту страну из своего капкана. Они здесь главные сценаристы процесса".