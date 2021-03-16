Все средства хороши. США открыли новый фронт в гибридной войне с Россией

Контроль над миром и жизнью каждого и, конечно, "распил" – вот что нужно Америке, вот почему США объявили войну "Спутнику V".

Известный американский государственный деятель и крупный представитель мирового закулисья Генри Киссинджер однажды верно заметил:

Контролируя нефть, вы контролируете целые государства; контролируя продовольствие, вы контролируете народ.

Эту цитату, которую хорошо запомнили противники ГМО, требуется осовременить и расширить: контролируя рынок вакцин от смертельно опасных вирусов, которые можно создавать или усиливать в лабораториях, вы контролируете жизнь людей и даже можете решать, кому жить, а кому нет.

Увы, спасительной вакцины всем точно не хватит, ведь так много людей в наше время напрягает своим присутствием экологию. Те же, кто подсел на "правильные" вакцины из-за того, что вирусы вдруг посыпались на мир один страшнее другого, уже никогда с них не слезут – продавцы воздуха отдыхают. А это и баснословные деньги, и абсолютная власть, обесценивающая угрозой гарантированной смерти за непослушание все остальные формы власти.

США атаковали "Спутник V". Зачем?

В США это очень хорошо понимают и поэтому автоматически объявляют "дезинформацией" любую негативную информацию об американских вакцинах Pfizer и Moderna. Выступая в понедельник на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, госсекретарь Энтони Блинкен, согласно ТАСС, заявил:

Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счёте чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлечённых в это, поскольку они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения о вакцинах, в конечном счёте это нанесёт вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даём этому отпор.

Вакцинировать большую часть мира американскими вакцинами – вот открыто заявленная цель главы внешней политики США. Для Блинкена это, по его словам, приоритет, для чего нужно, "чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжён ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации…". Естественно, он попросил у конгрессменов "дополнительную поддержку, дополнительные ресурсы", пообещав взамен "тесные консультации". Что это, как не приглашение к типичному "распилу"?

В рассуждениях на ту же тему представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в виде уточнения в тот же день утверждал, что некие четыре российские онлайн-платформы распространяли "дезинформацию" о вакцинах от коронавируса, работая под руководством русских спецслужб. "Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может угрожать жизни людей", - пафосно заявил он.

И Псаки туда же

Не могла, конечно, остаться в стороне от этой животрепещущей темы и незабвенная пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подтвердила, что в администрации президента Джо Байдена внимательно следят за происходящим и "предпринимают шаги для решения данной проблемы". А дальше последовал классический "псакинг":

Мы будем бороться с дезинформацией, используя все средства, которыми располагаем. Мы, безусловно, знакомы с подходом и тактикой российских усилий по дезинформации. Вакцины Moderna и Pfizer безопасны, они одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Вот так. Признала комиссия Уоррена, что президента Джона Кеннеди убил "магическими пулями" маньяк-одиночка, значит, так оно и есть. Сказало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, что с обеими вакцинами всё ОК, значит, так и есть, и плевать на информацию из Австрии, Норвегии, Швейцарии и других стран, что с ними далеко не всё ОК.

Хорошо ещё, что не сказала (возможность "совершенствоваться" у Псаки не исчерпана), что умерших после вакцинации людей на самом деле убили российские спецслужбы, чтобы скомпрометировать американские вакцины. Кстати, Нед Прайс об этом Управлении, всегда говорящем только правду, не помешавшую половине американцев (вы то, что вы едите) превратиться из некогда поджарых и спортивного вида людей в нечто похожее по тучности на медуз, тоже упомянул.

Атаки в СМИ

Накануне этих выступлений нежно любящая Россию газета The Wall Street Journal поместила статью под заголовком "Российская кампания дезинформации направлена на подрыв доверия к Pfizer и другим вакцинам против COVID-19, заявляют американские официальные лица". В ней тоже говорится о четырёх информационных ресурсах, которые являются "прикрытием для российской разведки", "частью российской системы пропаганды и дезинформации". Данные онлайн-платформы, собственная аудитория которых, дескать, невелика, "внедряют ложные нарративы, которые могут быть усилены другими российскими и международными СМИ". Эту "сенсационную" информацию сообщил газете неназванный представитель Центра глобального взаимодействия Госдепа США.

Таким образом, как видим, речь идёт об американской пропаганде и дезинформации – о мощнейшей в мире системе дебилизации и оглупления масс, успешно опробованной на собственном народе и действующей по геббельсовскому принципу: "Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой".

Москва сколько угодно может говорить в ответ, что это "нонсенс", "полный абсурд", что "российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин", что Россия будет и далее это "терпеливо разъяснять", что не следует "политизировать любые вопросы, связанные с вакциной" (заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова). Эти оправдания американцы лишь подошьют к новому антироссийскому делу о том, как злобная и не желающая вообще никому добра Россия компрометирует, пытается "похоронить" самые чудесные и лучшие в мире американские вакцины, угрожая здоровью и безопасности всего человечества.

Голос Мордора

"Голос Америки", признанный в Российской Федерации иностранным агентом, находится в первых рядах пропагандистской кампании Вашингтона по защите от объективной критики американских вакцин. Россия, дескать, "продвигает вакцины своего производства в Европу всеми способами, одновременно стараясь дискредитировать западные препараты", с помощью "дезинформации и настойчивости». Интерпретируя мотивы России на свой лад, что Москва хочет кого-то расколоть, оторвать от США и перетянуть на свою сторону, рупор американской пропаганды с озабоченностью вещает:

В Европе применение российских вакцин уже одобрено национальными органами Северной Македонии, Беларуси, Сербии, Венгрии, Армении, Черногории, Сан-Марино, Молдовы и Словакии. Эксперты говорят, что Москва с помощью вакцины может добиться некоторого успеха в решении задачи по подрыву единства в Европе: трудно одновременно благодарить за вакцину и спорить с большим соседом.

"Голос Америки" предоставил возможность высказаться специально подобранным людям – представителям соответствующих НПО из Венгрии и Чехии, парочке российских оппозиционеров. В статье читаем такие "перлы": "…даже при одобрении российской вакцины властями большого доверия к ней нет»; "жителей Венгрии, которые хотели бы привиться западными вакцинами, как следует из опросов, вдвое больше, чем тех, кто готов прививаться российской"; российскую "дезинформацию нужно сдерживать упреждающими кампаниями"; "даже если российская вакцина будет одобрена на национальном уровне, это вряд ли повысит к ней доверие – скорее всего, наоборот"; "российской дезинформации в Чехии противостоять сложно"; "нужно сделать для России её деятельность гораздо более дорогостоящей"… Такая вот пропагандистская "чернуха": обливать грязью "Спутник V" – в отличие от американских вакцин – можно и даже нужно!

А вот что заявил американским пропагандистам российский "оппозиционный политик" Дмитрий Гудков: "Негатив в отношении иностранных вакцин – это самая большая глупость, которую власть могла сделать. Что бы власть ни говорила российским гражданам, у россиян на подкорке сидит мысль, что всё импортное лучше. И когда по телевизору россиянам говорят, что Pfizer – это плохая вакцина и что от неё ещё умирают где-то, то россияне делают вывод, что от российской вакцины – тем более".

Под "негативом" он имел в виду поступающую в Россию объективную информацию из-за рубежа о последствиях применения западных вакцин, которая на самом Западе сплошь и рядом становится жертвой цензуры. При этом – укажем "Голосу Америки" на прокол – сам Гудков, очень небедный человек, оказывается, привился вместе с дочкой… "Спутником V" – "путинской вакциной". А вот глава Pfizer Альберт Бурла своей "родной" вакциной почему-то не привился, за что его недавно вместе с коллегами, которые поступили точно так же, не пустили в привитый ею на треть по политическим соображениям Израиль.

Царьград, разумеется, поведал об этой весьма показательной истории, что тоже, наверное, было воспринято за океаном как "путинская пропаганда". Самое смешное, что, по словам Гудкова, целью прокремлёвской пропаганды является… "банальный распил бюджета", выделенного на кампанию против западных вакцин, в связи с чем, по его словам, она будет продолжаться. Хотя, если такой "распил" где-то реально существует, то это в США. Ну ещё, возможно, в Британии.

"Голос Америки", чтобы не создавать впечатление откровенной необъективности, всё-таки вынужден фактически признать, что российская вакцина – хороша и Москва поэтому "намерена использовать «Спутник V» как элемент мягкой силы в международной политике", что уже, конечно, очень плохо. Хотя ведь яснее ясного – сделайте сами хорошую вакцину и используйте её в тех же целях. Но американское пропагандистское СМИ, сказав А, не говорит Б. Вместо этого оно находит очередную говорящую голову – директора Института О’Нилла по вопросам национального и глобального права в сфере здравоохранения Лоуренса Гостина и цитирует его:

Россия ранее не занимала активной позиции на арене международной помощи, но теперь ищет расположения у правительств по всему миру при помощи своей вакцины. Этим же занимаются Китай и Индия. Для международной помощи в сфере здравоохранения – это тревожный тренд. Во главе угла стоят не гуманитарные соображения, а вопрос – что я за это получу? Военное преимущество? Коммерческую выгоду?

Как видим, от американских внешнеполитических клише и ментальности мистер Гостин просто не может избавиться, когда пытается судить о политике других стран.

Что имеем в сухом остатке?

Что же, прав был Дмитрий Песков, когда констатировал, что на Западе и со стороны тех, кто работает на него,

"Спутник V" на ежедневной основе подвергается критике с попыткой претендовать на объективность или без каких-либо попыток претендовать на объективность – просто огульной критике.

Зачем это делается? Затем, что производители западных, особенно американских вакцин поставили перед собой цель добиться монопольного контроля над миром, сулящего и баснословные прибыли, и очевидные геополитические дивиденды. Конкуренты им не нужны. Как и разговоры о том, что – в отличие от "Спутника V", созданного на гораздо более изученной наукой аденовирусной основе, более безопасного и показывающего отличные результаты, – вакцины Pfizer и Moderna созданы на основе матричной РНК. Что чревато самыми непредсказуемыми последствиями, ибо долгосрочная безопасность подобных вакцин нигде и никогда ранее не исследовалась. Отвлечь внимание от этих законных опасений, как и от смертей в мире от вакцинации этими сомнительными, дорогостоящими, неудобными в логистическом плане препаратами, и призван медийный шум о "российской пропаганде и дезинформации", интенсивные пропагандистские атаки на "Спутник V".

Борьба за монополизацию рынка, политический контроль, возможность регулировать численность населения планеты – вот где собака зарыта. Россия не ставит перед собой таких целей, а США, вновь возглавившие глобалистский проект с уходом президента Дональда Трампа, – ставят. В любом случае для Вашингтона открытие нового фронта в гибридной войне с непокорной Россией – это однозначно хорошо. Для этого вполне сгодятся и фейки по вакцинной части. Победителей, как известно, не судят, а американцы рассчитывают победить.