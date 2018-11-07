Все смешалось в доме американском: Выборы привели к власти республиканцев, демократов, мусульманку и гомосекусуалиста

Несмотря на то, что Демократическая партия потратила колоссальные средства на участие в промежуточных выборах в Конгресс, «антитрамповская истерия» не обеспечила ей абсолютную победу.

В Соединенных Штатах Америки подошли к концу промежуточные выборы в Конгресс, в рамках которых переизбирались члены Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Согласно предварительным данным, Республиканская партия сохранила за собой контроль над Сенатом, тогда как Демократическая партия получила большинство в Палате представителей.

Непосредственно глава государства Дональд Трамп уже назвал результаты выборов большим успехом. Кроме того, он поздравил демократов с победой.

«Потрясающий успех сегодня вечером! Спасибо вам всем», - написал политик в Twitter.

Исторически сложилось, что на промежуточных выборах победу одерживает фракция оппонентов действующего президента. Но Республиканская партия и команда Трампа смогли справиться с атакой оппозиции и удержать Сенат, на что были брошены все имеющиеся силы.

При этом стоит признать, что демократы все же потерпели поражение, учитывая то, какие силы и средства были брошены на то, чтобы поднять «голубую волну» против Трампа и его сторонников. Совокупно на предвыборные кампании было потрачено несколько миллиардов долларов, а большую часть пожертвований получили члены Демократической партии:

на борьбу за Палату представителей демократы собрали 951 миллион долларов против 637 миллионов у республиканцев;

на борьбу за Сенат демократы собрали 513 миллионов долларов против 351 миллиона у республиканцев.

Грамотно расставив приоритеты, на завершающем этапе Трамп принял участие в серии выступлений, а основной темой речей стала борьба с нелегальными мигрантами. В частности, он пообещал укрепить границу с Мексикой для того, чтобы остановить так называемый «караван беженцев» из стран Латинской Америки. Кроме того, политик намерен отменить гарантированное 14-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов Америки «право почвы», позволяющее получить американское гражданство детям, рожденным на территории страны, независимо от статуса их родителей.

Планы главы государства раскритиковали его оппоненты, включая и представителей крупного бизнеса. Дальше всех пошла компания Facebook Марка Цукерберга, которая заблокировала агитационный ролик республиканцев про опасных мигрантов, признав его «расистским».

Результаты выборов позволяют говорить о том, что Трампу больше не грозит импичмент, которым грозили его оппоненты. В то же время демократическое большинство в Палате представителей США создаст действующему президенту дополнительные проблемы. Демократическая партия ясно дала понять, что она намерена возобновить ряд расследований против главы государства, а также продолжить изучать дело о «российском вмешательстве в выборы».

Одновременно с этим обострились и противоречия между президентом и республиканцами, которые выразили недовольство в связи с тем, что Дональд Трамп проигнорировал их просьбу отказаться от провокационных заявлений и сконцентрироваться на экономической повестке.

Что касается влияния выборов на международную политическую арену, то эффект будет незначительным. Белый дом уже заговорил о начале подготовки к принятию второго пакета санкций против Российской Федерации в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Дело в том, что Москва отказалась принимать абсурдный ультиматум Вашингтона, связанный с контролем за химоружием. По замыслу американских властей, новые ограничения могут включать в себя понижение уровня дипотношений и прекращение товарооборота.

Более того, в конце октября Трамп намерен рассмотреть вопрос о наложении допсанкций на РФ за «нарушение» Договора о ликвидации РСМД. Эта угроза выглядит еще более нелепо, так как саботировать договоренности решился именно Белый дом, заявивший о своем желании выйти из соглашения в одностороннем порядке.

Комментируя ситуацию, политолог-американист Михаил Тильман объяснил Царьграду, что республиканцы смогли выполнить свою программу-минимум. Аналогичным образом можно охарактеризовать и успехи демократов, которые обещают внимательно изучить налоговые декларации Дональда Трампа на предмет нарушения норм законодательства.

При этом нужно понимать, что при Бараке Обаме Демократическая партия потерпела несколько раз подряд куда более сокрушительные поражения, чем республиканцы при Трампе.

Также в США наблюдается расцвет политкорректности. Так, конгрессменом от штата Колорадо был избран демократ Джаред Полис, который является открытым гомосексуалистом. В Конгресс впервые прошла и женщина-мусульманка - Рашида Тлаиб.

Однако Демократическая партия, которая обрушилась с критикой на Дональда Трампа за его поддержку борьбы с мигрантами, продемонстрировала, что ее не волнуют вопросы безопасности простых американцев и социологические закономерности, говорящие о том, что приток людей из бедных стран Латинской Америки может спровоцировать рост преступности.

«Но прогрессивная общественность не желает видеть эти факты, и изо всех сил борется с Трампом, борется с его повесткой дня. Ну, и, как всегда, является толерантной, требует толерантности, требует терпимости. Но только если вы соглашаетесь с ними. Если вы с ними не соглашаетесь, как видите, они отказываются показывать рекламные ролики, они запрещают их в соцсетях, и всячески пытаются заткнуть рот несогласным. Даже если несогласным с ними является президент Соединенных Штатов. Вот такая интересная страна, Америка», - пояснил эксперт.