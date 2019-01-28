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Все решится в течение недели: Кедми назвал спасительную соломинку для Мадуро
28 января 2019, 19:54 • 119 • В мире
Политический эксперт Яков Кедми объяснил, что может стать спасительной соломинкой для утопающего в политическом кризисе лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению эксперта, кубинцы, знакомые с методами США могут помочь Каракасу. "Решительность и способность пользоваться властью у Мадуро, она все определит, все будет ясно в течение ближайшей недели", - сделал прогноз Кедми.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро может учесть опыт кубинцев в вопросе противостояния американскому давлению. Об этом заявил политический эксперт Яков Кедми. В эфире программы Владимира Соловьева эксперт отметил, что для легитимной власти Венесуэлы важен момент поддержки со стороны армии и стратегия.
В частности, указал Кедми, будущее Венесуэлы зависит от двух вещей - насколько удастся предотвратить попытку американского военного вмешательства, а также какую роль в этом противлении исполнят кубинцы.
"Насколько удастся предотвратить попытку американского военного вмешательства, зависит только от венесуэльской армии. Никогда американцы не пойдут, если они будут ожидать сильного сопротивления. И в этом направлении основная роль – у кубинцев. Кубинцы, которые находятся в Венесуэле, в Каракасе, возле Мадуро, именно от них зависит, насколько они могут определить и подготовить действия этой власти", - подчеркнул он.
По словам эксперта, у представителей Кубы есть понимание, что из себя представляет американская тактика.
"Потому что кубинцы больше других понимают, что такое США, у них опыт есть. Спасение утопающих - дело самих утопающих, только чтобы никто их еще не топил. Решительность и способность пользоваться властью у Мадуро, она все определит, все будет ясно в течение ближайшей недели", - подытожил специалист.
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