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Все решения, озвученные Путиным: Кратко о главном

28 апреля 2020, 20:10  •  25 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам озвучил дальнейшие действия в рамках борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что пик ещё не пройден, и добавил, что мы находимся "перед самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией".
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами субъектов и членами правительства отметил, что распространение коронавируса в России удалось затормозить. Однако, подчеркнул он, было бы беспечно полагаться на то, что угроза ослабела и обойдёт нас стороной.
Глава государства призвал граждан дисциплинированно и чётко выполнять предписания медиков.
Кроме того, сообщил Путин, период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая "при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах".
Ниже представляем выдержки из речи президента, на которых он в своём обращении заострил внимание:
  • Владимир Путин предложил День работников скорой помощи, 28 апреля, сделать официальным профессиональным праздником.
  • "Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь".
  • "Пик ещё не пройден, мы перед самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией".
  • "От всех нас потребуется собранность, дисциплина и организованность".
  • "Чем строже мы будем соблюдать требования, следовать требованиям самоизоляции и карантина, тем быстрее это уйдёт".

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