Все решения, озвученные Путиным: Кратко о главном

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами субъектов и членами правительства отметил, что распространение коронавируса в России удалось затормозить. Однако, подчеркнул он, было бы беспечно полагаться на то, что угроза ослабела и обойдёт нас стороной.

Глава государства призвал граждан дисциплинированно и чётко выполнять предписания медиков.

Кроме того, сообщил Путин, период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая "при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах".

Ниже представляем выдержки из речи президента, на которых он в своём обращении заострил внимание: