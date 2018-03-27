«Все разрешения получены»: Германия одобрила строительство «Северного потока — 2» на своей территории

Германия выдала все разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по своей территории. Ещё в четырёх странах проект проходит согласование. Тем временем Польша продолжает убеждать ЕС в его опасности. Так, глава польского правительства Матеуш Моравецкий во вторник сообщил, что «разговаривал с премьерами многих стран». По его словам, они согласились, что «в этом строительстве что-то не так». В Варшаве настаивают на том, что политические претензии к Москве со стороны Запада могут навредить строительству газопровода. RT выяснял, могут ли не входящие в проект европейские государства помешать реализации «Северного потока — 2».

Власти ФРГ разрешили строительство части «Северного потока — 2» на своей территории. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии сообщило, что не видит препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода.

«BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что немецкие специалисты провели «тщательную проверку, включая оценку воздействия на окружающую среду», и только после этого одобрили проект.

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяжённостью 85 км получены», — цитирует менеджера по получению разрешений в ФРГ проекта «Северный поток — 2» Йенса Ланге посольство России в Германии.

Представители проекта «Северный поток — 2» напомнили, что в январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. В процессе получения находятся разрешения регуляторов ещё четырёх стран, вдоль чьих территорий будет проложена труба, — помимо России, это Финляндия, Швеция и Дания.

«Угроза безопасности Европы»

Тем временем Польша пытается убедить страны Европы в том, что газопровод «Северный поток — 2» не должен быть построен.

«Год или два назад можно было сказать, что вопрос этого строительства решён. Но сегодня у меня всё чаще появляется надежда, что во многих странах наступит переосмысление, в том числе в странах — союзниках Германии», — заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий во вторник в эфире Польского телевидения, выразив надежду, что в Брюсселе осознают, какую опасность представляет строительство новой нитки газопровода для Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

globallookpress.com

© Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com

Глава польского правительства сообщил также, что «разговаривал с премьерами многих стран, недавно с премьером Швеции, ранее с премьером Дании, указывая на риски, связанные с этим проектом, конечно, разговаривал и с канцлером Ангелой Меркель». По его словам, все эти политики «отдают себе отчёт в том, что в этом контракте что-то не так, в этом строительстве что-то не так».

Моравецкий напомнил о последнем заявлении США. В Вашингтоне предупредили, что «на фирмы, которые строят «Северный поток — 2», могут быть наложены санкции», что увеличивает риски, связанные со строительство этого газопровода. Таким образом, он высказал надежду на то, что если проект и удастся запустить, то на него наложат такое количество ограничений, что он будет «гораздо менее самоокупающимся».

«Провокация против России»

Ранее громче всех европейских стран об «опасности» строительства «Северного потока — 2» заявляла Украина. Президент страны Пётр Порошенко обращался с призывом к Евросоюзу отказаться от проекта. По его словам, трубопровод «угрожает энергетической безопасности как Украины, так и ЕС». Мнение политика разделили руководители парламентов Литвы, Латвии и Молдавии.

Опасения в связи со строительством нитки газопровода высказывала и Великобритания.

Президент Украины Пётр Порошеко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Посол России в Эстонии Александр Петров не исключает, что обвинения в адрес Москвы по так называемому делу Скрипаля были сфабрикованы в том числе и для того, чтобы воспрепятствовать проекту.

«Это провокация против России. Здесь мотивов может быть сколько угодно. Я сейчас не хочу пускаться в изложение всяких версий, но меня удивило самого, что здесь есть привязка, например, к строительству «Северного потока — 2», — сказал Петров на пресс-конференции в посольстве РФ в Таллине, комментируя обвинения Лондона в адрес Москвы.

Целесообразность и необходимость

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин считает, что политический накал страстей из-за дела Скрипаля не сможет существенно повлиять на строительство «Северного потока — 2». По его мнению, следует разделять политические вопросы и техническое обеспечение Европы газом.

«Непосредственного, прямого влияния нет, потому что это всё находится рядом и это такая внешнеполитическая обстановка, не связанная с поставками газа. Но понятно, что политизированность по различным вопросам многие пытаются использовать для того, чтобы помешать определённым коммерческим интересам России на европейском рынке», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, «Северный поток — 2» — это знаковый проект, который действительно позволит увеличить поставки российского газа и снизить зависимость от транзитных стран. Именно поэтому противники проекта пытаются использовать в свою пользу «любую политическую неопределённость». Но при этом Кулагин надеется, что если это произойдёт, то у стран — участников проекта «хватит здравого смысла», чтобы разобраться в сути происходящего.

«Одно дело — это события в Великобритании. А другое дело — это энергообеспечение Европы, потому что, как известно, контракт на транзит газа через территорию Украины скоро заканчивается, более того, идут судебные разбирательства по разрыву этого контракта... Поэтому наличие новых и экономически более эффективных и привлекательных для участников проекта трубопроводов становится не просто целесообразным, но необходимым. Без этого вопрос энергообеспечения европейских стран может встать достаточно остро», — подчеркнул Кулагин.

Что же касается попыток Польши сорвать проект, то вряд ли они увенчаются успехом, так как принятие решений по строительству от Варшавы не зависит. Гораздо важнее новость о том, что Германия выдала своё разрешение, заключил эксперт.

«Диверсификация маршрутов»

Между тем в России не раз заявляли, что «Северный поток — 2» не только не угрожает энергобезопасности Европы, но и наоборот, укрепляет её. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, укрепление происходит за счёт «диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надёжности газоснабжения конечных потребителей».

В пользу проекта ранее высказывалась не только Германия, но также Австрия и Чехия.

«Хотя некоторые страны этот проект критикуют. Я рад, что Чехия (в этом вопросе. — RT) имеет свою позицию и защищает свои собственные интересы», — заявил президент республики Милош Земан. Высоко оценивают «Северный поток — 2» и финские экологи. Их решение будут учитывать в Хельсинки при принятии окончательного решения по строительству.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» должен быть реализован к концу 2019 года. Две нитки трубопровода пройдёт по дну Балтийского моря от России до Германии. Пропускная способность каждой из них будет составлять 27,5 млрд кубометров в год. Капитальные затраты на строительство оцениваются примерно в €9 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Европейскими партнерами по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.