«Все разговоры о титульной нации заканчиваются концлагерями»: Экс-министр предостерег Украину

Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что фашистские идеологические всплески в стране надо пресекать на первоначальных этапах.

Уже сейчас правоохранительные органы на Украине сквозь пальцы смотрят на преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни. В будущем это заигрывание с фашизмом и ультранационалистическими движениями грозит обернуться для страны массой проблем.

Такую позицию озвучил в эфире NewsOne бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. При этом отставной чиновник отметил, что считает недопустимым часто звучащий сейчас на улицах Киева лозунг «Украина - для украинцев».

Он указал, что в ходе новейшей человеческой истории «все разговоры о титульной нации заканчивались концлагерями». Если не пресечь все эти идеологические всплески в самом начале, то кроме экономических проблем Украина получит также еще и массу иных.