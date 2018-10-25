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«Все разговоры о титульной нации заканчиваются концлагерями»: Экс-министр предостерег Украину

25 октября 2018, 04:24  •  30 • Политика
Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что фашистские идеологические всплески в стране надо пресекать на первоначальных этапах.
Уже сейчас правоохранительные органы на Украине сквозь пальцы смотрят на преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни. В будущем это заигрывание с фашизмом и ультранационалистическими движениями грозит обернуться для страны массой проблем.
Такую позицию озвучил в эфире NewsOne бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. При этом отставной чиновник отметил, что считает недопустимым часто звучащий сейчас на улицах Киева лозунг «Украина - для украинцев».
Он указал, что в ходе новейшей человеческой истории «все разговоры о титульной нации заканчивались концлагерями». Если не пресечь все эти идеологические всплески в самом начале, то кроме экономических проблем Украина получит также еще и массу иных.
«Мы можем дойти до абсурда. Власть использует это, так как нет экономических достижений, и евреи всегда были самым удобным способом. Власть ищет поводы, на чем столкнуть. Вопрос антисемитизма всегда будет удобным, чтобы спустить курок», - резюмировал Червоненко.

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