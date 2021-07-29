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Все равны, но...: "Демократичный" президент обиделся на карикатуру и выставил счёт
29 июля 2021, 14:55 • 260 • Политика
Во Франции все равны, как заявлял неоднократно президент страны Эммануэль Макрон, однако сам Макрон, похоже, как говорят в народе – оказался "равнее". "Демократичный" президент вдруг обиделся на карикатуру и выставил счет.
Речь идёт о рекламном щите, на котором президента Франции изобразили в образе Гитлера. Таким образом автор карикатуры выразил свое мнение об обязательной вакцинации во Франции.
Макрона очень обидел такой плакат, и он подал в суд на художника. Теперь автору плаката грозит штраф в 12 тысяч евро.
Невольно вспоминается, что именно во Франции находится редакция скандального журнала Charlie Hebdo, у авторов которого зачастую отсутствуют любые моральные границы и которые глумятся над всем, что только видят. При этом это всегда подавалось в виде демократии и свободы выражения собственного мнения. Однако, в той же Франции, как оказалось, можно шутить про всех, кроме президента – все равны, но…
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