Все равно разворуют: Русский генерал прочитал Зеленскому лекцию о НАТО

По словам председателя президиума "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового, сейчас новому президенту Украины Владимиру Зеленскому надо думать о том, чтобы не потерять западные регионы страны, "где та же Венгрия направо и налево раздает свои паспорта".

Именно об этом нужно было говорить с венгерским руководством, а не о курсе Украины в НАТО, уверен Липовой.

"Украина нужна НАТО как пятое колесо телеге. В Альянсе полным-полно своих внутренних проблем, вызванных рядом односторонних решений США, которые являются катализатором к появлению новых очагов напряженности, прежде всего, в Европе и на Ближнем Востоке, - говорит эксперт. - Это не нравится европейским партнерам американцев, поэтому ни о каком единстве НАТО речи уже не идет. Зачем им еще Украина с ворохом проблем?"

В числе проблем Незалежной Липовой называет конфликт в Донбассе, полностью разваленную военную промышленность и армию страны, а еще сепаратизм на Западе страны.

"Украина ничего не сможет дать безопасности военного блока, - уверен Липовой. - Тратить же на Украину серьезные деньги в НАТО не будут, понимая, что там все разворуют".

Что касается недавних заявлений Зеленского, то это, скорее, попытка поднять свой рейтинг. Эксперт убежден, что больше за высказываниями лидера Незалежной ничего нет.