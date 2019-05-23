«Все ракеты уничтожены»: в Минобороны России рассказали об атаке террористов на Хмеймим

Боевики выпустили четыре ракеты залпового огня по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Все снаряды были сбиты средствами ПВО. Кроме того, террористы продолжают атаки на правительственные силы в южных районах идлибской зоны деэскалации и предпринимают попытки вывести из строя объекты инфраструктуры. Накануне на электростанцию в Хаме боевики с помощью БПЛА сбросили пять самодельных бомб. В МИД РФ подчеркнули, что Сирия и Россия наносят удары по подтверждённым позициям террористов.

Сгоревший автомобиль и мотоцикл на дороге в Саракибе, Сирия © Social Media Website via REUTERS

В среду, 22 мая, боевики выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает Минобороны.

«Около 19:00 22 мая боевики осуществили пуск четырёх снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что пусковая установка боевиков в идлибской зоне деэскалации была уничтожена точечным ударом Воздушно-космических сил России (ВКС).

В Минобороны также сообщили, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают отражать атаки террористов группировки «Джабхат ан-Нусра»* в южных районах идлибской зоны деэскалации.

Так, с вечера 22 мая боевики пытаются захватить населённый пункт Кафр-Нбуда с востока, бои продолжаются. По данным военного ведомства, к настоящему времени террористы потеряли два танка, три установки ракетных систем залпового огня (РСЗО), а также более 140 боевиков.

Кроме того, вечером 22 мая террористы попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населённых пунктов Медан и Эль-Хауш. Эти локации расположены западнее и восточнее атакованного поселения Кафр-Нбуда соответственно.

В атаке принимали участие до 200 боевиков, две боевые машины пехоты, а также девять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

«С наступлением тёмного времени суток, потеряв более 40 человек убитыми, одну БМП и два пикапа, террористы отступили», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, два беспилотника террористов атаковали электростанцию Зара, расположенную северо-западнее города Хама.

«На здание электростанции было сброшено пять самодельных бомб. Электростанции нанесён незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет. Один БПЛА боевиков сбит сирийскими войсками», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Электростанция вернулась к работе уже в четверг, 23 мая. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на министра электроэнергетики Сирии Зухейра Харбутли.

«Министр Харбутли объявил, находясь на станции, о возобновлении её работы и подсоединении к общей электросети после ремонта, длившегося всю ночь», — говорится в сообщении.

Массированные атаки террористов в Идлибе

Напомним, террористы из зоны деэскалации в Идлибе ведут наступление на позиции правительственных войск. Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* проводят атаки с вечера 21 мая, заявили ранее в Минобороны.

По информации ведомства, в ходе нападений экстремисты используют бронетехнику, реактивные системы залпового огня и «джихадмобили». С утра 22 мая отражены три массированные атаки на населённый пункт Кафр-Нбуда.

В них участвовали около 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками. При отражении этих атак были ликвидированы 150 боевиков, три танка, более 20 пикапов и два «джихадмобиля».

Кроме того, 22 мая боевики выпустили по российской базе Хмеймим 17 ракет, восемь из которых не долетели до объекта, а оставшиеся девять были сбиты дежурными защитниками базы.

Отмечается, что с 18 мая сирийские вооружённые силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в идлибской зоне деэскалации, однако боевики продолжили обстрел позиций правительственных войск.

В Москве отметили рост напряжённости в районе Идлиба. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С конца апреля по настоящее время отмечаем опасный рост напряжённости вокруг идлибской зоны деэскалации, где наблюдается наибольшая концентрация террористов «Хаят Тахрир аш-Шам», — сказала Захарова.

Вместе с тем она отметила, что удары сирийских правительственных сил и ВКС РФ осуществляются только по подтверждённым позициям террористов.

«Удары Вооружённых сил Сирии и ВКС России наносятся исключительно по подтверждённым разведданными объектам террористов, — сообщила Захарова. — Ни о каком мирном сосуществовании с ними разговора быть не может».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.