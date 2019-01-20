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Все ракеты сбиты: Израиль и Сирия рапортуют о победе

20 января 2019, 19:09  •  14 • Война
Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» отразила ракетный удар по Голанским высотам. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Некоторое время назад ракета была запущена по северной части Голанских высот и была перехвачена», — отмечается в коммюнике. Других подробностей инцидента — в том числе, кто именно выпустил ракету — не сообщается.
Одновременно с этим сирийское информационное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отбили воздушную атаку самолетов ВВС Израиля. «Противник не выполнил ни одну из стоявших перед ним задач», – передает слова источника в рядах вооруженных сил ФАН. Израильтяне наносили удар на юге Сирии. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Предыдущая атака израильских самолетов произошла 12 января. «Они… запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска. Наша ПВО немедленно отразила атаку и сбила большую часть ракет», — заявил тогда один из сирийских военных. В результате налета был разрушен склад боеприпасов возле дамасского аэропорта.
«Провокационные действия израильских военно-воздушных сил поставили в опасное положение два гражданских реактивных самолета
в тот момент, когда их истребители F-16 проводили атаку с воздуха по Сирии из воздушного пространства Ливана», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министерство обороны России также сообщило, что силы ПВО сирийцев сбили 14 из 16 ракет, выпущенных израильскими истребителями в ходе этого налета.
В конце декабря 2018 года Израиль нанес ракетный удар по военным объектам неподалеку от Дамаска, выпустив ракеты с территории Ливана. Как сообщает сирийское агентство SANA, часть ракет удалось сбить, в ходе атаки пострадали трое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). В результате налета израильтяне уничтожили как минимум три арсенала с иранским оружием, сообщает со ссылкой на свои источники телеканал Al-Arabiya.
Сирия утверждает, что ее силы ПВО сбили восемь ракет. Власти Израиля не комментируют сообщения о причастности своих ВВС к атаке на окрестности Дамаска. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем твиттере в ночь на 26 декабря сообщила, что системы противоракетной обороны еврейского государства были «приведены в действие» после того, как с территории Сирии была запущена зенитная ракета.
Востоковед-арабист Марианна Беленькая ранее заявила, что Израиль «осуществлял ракетные удары по Сирии на протяжении длительного времени», передает НСН.
«В этом [2018] году, как сообщали сами израильтяне, было нанесено более 200 ударов, поэтому в этом нет ничего нового», – подчеркнула эксперт. При этом вывод американских войск из Арабской республики подтолкнет Израиль к активизации своей политики.
О решении начать вывод американских войск из Сирии Трамп объявил 19 декабря 2018 года. По его словам, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ (организация запрещена в России)) в Сирии была разгромлено, а именна борьба с исламистами якобы была единственной причиной для нахождения там войск США.
По официальным данным Пентагона, вывод войск может занять от двух до трех месяцев. В американском военном ведомстве при этом заявили, что кампания против ИГ не заканчивается, и США будут «работать со своими союзниками и партнерами» для окончательного уничтожения халифата.
Напомним, что Голанские высоты, где сбивают ракеты — спорная территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля. Западная часть высот была захвачена израильтянами у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над Голанскими высотами.
Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые юридически до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, в основном соответствующая демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год, так называемой «Пурпурной полосе».

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