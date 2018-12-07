Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией

Украина больше не нуждается в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Соответствующее решение принято Парламентом страны. Царьград объясняет, почему Киев тянул несколько лет, и что ждет Украину в будущем.

Автор:

Курганов Дмитрий

Никого не удивили

Верховная рада 6 декабря ожидаемо приняла решение не продлевать Договор о дружбе с Россией. Президент Украины Петр Порошенко, который внес данный законопроект в парламент в понедельник, 3 декабря, недвусмысленно дал понять, что хочет сделать весь процесс максимально публичным и пафосным.

Причины столь показательного разрыва документа те же, что и у всех действий лидера Незалежной в последние недели – мучительные попытки набрать как можно больше очков в президентской гонке. И это при том, что действие так называемого «Большого договора» и так истекает в марте 2019 года, как раз после выборов главы государства.

Само по себе принятое решение неожиданностью не стало. Желание Украины прекратить действие документа известно давно, а спекуляции со стороны Киева на эту тему продолжались несколько месяцев. Похоже, украинской стороной подбиралось максимально подходящее время для того, чтобы объявить о прекращении действия договора, срок которого и так истекает накануне первого апреля.

Предпосылки после евромайдана

Впервые о возможном расторжении «Большого договора» в Киеве заговорили после референдума в Крыму в 2014 году и последующего его вхождения в состав России. Тогда украинские политики в качестве аргумента указывали на то, что своими действиями на полуострове Москва нарушила соглашение, однако «забыли» о том, что еще раньше в стране участились случаи притеснения русского языка, а из уст политиков стали звучать призывы лишить его статуса регионального, в том числе, и в Крыму.