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Все "бегут" из Киева. Кто распространяет фейки об эвакуации западных дипломатов?

23 января 2022, 00:10  •  163 • Политика
МИД Германии опроверг слухи о якобы готовящейся эвакуации дипломатов из Киева. ФРГ стала второй за день страной после США, которая успела "эвакуировать" своих дипломатов с Украины. Кто распространяет фейки о том, что все западные дипломаты бегут из Киева?
В субботу появились сообщения о том, что Госдеп США принял решение эвакуировать сотрудников своего посольства с Украины. Информацию об этом, в частности, распространил корреспондент прореспубликанского канала Fox News. Позже в Госдепе заявили, что у ведомства пока нет планов вывозить своих дипломатов.
В тот же день немецкая газета Bild написала, что правительство Германии готовит план эвакуации сотрудников посольства и их семей. Однако и эта информация оказалась недостоверной. МИД ФРГ заявил, что "никаких мер по сокращению персонала или эвакуации их семей не проводится".
Примечательно, что несколько ранее американские СМИ сообщили - со ссылкой на источник в СБУ - о том, что Россия собирается вывозить своих дипломатов из Киева. Данная информация, как и последующие, оказалась фейковой. Её опровергла как Украина, так и Россия.
В Москве уже обращали внимание на попытки США манипулировать общественным сознанием путём размещения дезинформации в СМИ. В качестве примера приводились слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину, которые с декабря муссируются в американской прессе. При этом сеющие панику западные СМИ всегда ссылаются на максимально закрытые и недостоверные источники вроде непонятных роликов в соцсетях и анонимов.

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