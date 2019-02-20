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Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"

20 февраля 2019, 17:09  •  284 • Политика
Военный корреспондент Александр Коц проанализировал краткую военную составляющую Послания президента РФ Федеральному собранию. Он обратил внимание, что представленная Владимиром Путиным ракета "Циркон" разом сделала бесполезными все ПВО в мире.
Владимир Путин говорил о военных технологиях всего 4 минуты и 15 секунд, обратил внимание военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, но после этого все ПВО в мире разом стали бесполезны.
Прежде всего, пишет Коц в своем телеграм-канале, речь идет о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью до 9 Махов и дальностью 1000 километров. До сих пор в открытых источниках дальность полета указывалась до 50 км, напоминает военкор, но, как выяснилось "супостата вводили в заблуждение".
Эта ракета, первые испытания которой прошли ещё в 2016 году, запускается как с надводных, так и с подводных кораблей. По словам экспертов, просто не существует систем, способных перехватить ракету на скорости до 3,5 километров в секунду, отмечает Коц.
А еще весной этого года будет введена в строй атомная подлодка, которая станет носителем для новейшего подводного беспилотного комплекса "Посейдон", про который Путин рассказывал в прошлом году. И еще семь новых многоцелевых подлодок войдут в строй на два-три года раньше срока. А еще лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" "в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики", - перечисляет военкор.
Короче, "Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома, она или будет таким, либо вообще ее не будет", - резюмировал он словами Владимира Путина.
Фото пресс-службы Кремля.

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