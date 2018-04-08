«Все провокации идентичны»: Чайка заявил о схожем сценарии в делах Скрипаля, Березовского и Литвиненко

Лондон действует по одному сценарию в делах об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покушении на предпринимателя Бориса Березовского и убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Он также пообещал в ближайшее время раскрыть детали незаконного получения Березовским в 2003 году убежища в Великобритании. В частности, речь идёт о копиях документов из переписки британского МВД, которое тогда возглавляла нынешний премьер-министр Тереза Мэй.

Действия Лондона в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии повторяют сценарий с голословными обвинениями в адрес России при расследовании дел о покушении на предпринимателя Бориса Березовского в 2007 году и об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006 году. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка в программе «Итоги недели» на НТВ.

С подобным поведением Британии, подчеркнул он, Москва сталкивается уже третий раз.

«Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти всё в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», — сказал генпрокурор.

Юрий Чайка

© Сергей Гунеев / РИА Новости

Незаконная эмиграция Березовского

Чайка сообщил, что Генпрокуратура предаст гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года. Брифинг по этому вопросу состоится в понедельник, 9 апреля.

Он уточнил, что общественности представят копии отдельных документов из переписки МВД Великобритании, которым на тот момент руководила нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй. «Эти материалы прямо указывают, что британские власти знали о ложном характере заявлений о подготовке покушения на Березовского», — сказал генпрокурор.

Борис Березовский получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. С этого момента предприниматель постоянно проживал в Соединённом Королевстве. Генпрокуратура России просила у Лондона его выдачи, так как он обвинялся в хищениях. Однако лондонский суд отклонил запрос об экстрадиции на том основании, что Березовский попросил в Великобритании политического убежища.

Тело Березовского обнаружили 23 марта 2013 года в доме его супруги в британском городе Аскот. Официальной версией смерти назвали самоубийство.

«Лондон знал об угрозе жизни Литвиненко»

Что касается Литвиненко, то Британия, по словам Чайки, знала об угрозе его жизни, но не предприняла никаких мер для защиты.

«Все эти обстоятельства, кстати, подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании это замалчивают и искажают... Мы доказали, что в МВД Великобритании ещё за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было», — сказал он.

Александр Литвиненко бежал в Великобританию в 2000 году после того, как в России против него возбудили несколько уголовных дел. В частности, экс-сотрудника ФСБ обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями.

В мае 2001 года правительство Соединённого Королевства предоставило ему политическое убежище.

В ночь на 23 ноября 2006 года состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось. Той же ночью он скончался в больнице «Юнивёрсити Колледж Лондон» от острой сердечной недостаточности. Тело Литвиненко долго не вскрывали из-за опасений возможного радиоактивного облучения медиков.

Экспертиза выявила наличие в организме экс-разведчика значительное количество радиоактивного полония-210.

По версии Скотленд-Ярда, Литвиненко отравил российский предприниматель, бывший охранник Березовского Андрей Луговой.

Отец Александра Вальтер Литвиненко в марте 2018 года озвучил версию, что его сын был отравлен соратником Бориса Березовского Александром Гольдфарбом.

61 россиянин и выведенные средства

С 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, обвиняемого и осуждённого в России за экономические преступления, сообщил Юрий Чайка.

«Начиная с 2002 года в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений​​​. Сумма ущерба составляет более чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», — резюмировал он.

Он отметил, что многим обвиняемым в РФ россиянам «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества.

«Мы надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное», — сказал глава Генпрокуратуры.

Дело Скрипалей

Между тем новые факты по инциденту об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери могут перевернуть расследование этого дела. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Появляются всё новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть всё это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: «А был ли мальчик?» — сказал Небензя в интервью, фрагмент которого показали на Первом канале.

Сергей и Юлия Скрипаль

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В МИД полагают, что провокация с отравлением Скрипалей призвана помешать налаживанию отношений между Евросоюзом и Россией.

По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества ведомства Андрея Келина, у Москвы с Брюсселем начали намечаться определённые улучшения в отношениях по разным направлениям.

«У меня есть ощущение, что эта провокация, которая была затеяна с делом Скрипаля, была направлена как раз на то, чтобы не допустить дальнейшего улучшения (отношений с ЕС. — RT), чтобы оно не набрало динамики», — отметил дипломат.

При этом он добавил, что Лондон и Вашингтон сделали большой вклад в то, чтобы испортить отношения между Европой и Россией, и всё ещё продолжают этим заниматься.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта 2018 года. Британская полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом А-234. Лондон без предъявления доказательств обвинил Москву в причастности к инциденту. В России категорически отвергают все обвинения британской стороны.

Сейчас оба пострадавших вышли из критического состояния и идут на поправку.