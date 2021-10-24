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Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет

24 октября 2021, 21:50  •  264 • Политика
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий обратил внимание на фото, где запечатлены самые популярные участники политических ток-шоу на российском ТВ, выполняющие роль так называемых "укров". К кадру Ильницкий оставил ироничный комментарий.
На фотографии, опубликованной Андреем Ильницким, в том числе можно заметить Сергея Запорожского. В российских политических ток-шоу его представляют как украинского эксперта. Впрочем, Запорожский - гражданин России, что не мешает ему играть свою роль. Гражданство Украины у него тоже есть. И, к слову, Запорожский - один из рекордсменов по числу инцидентов с изгнанием из студии. Так, на "Место встречи" Андрея Норкина его давно приглашать перестали.
Или другой человек с фото - польский эксперт Якуб Корейба. Из студии очередного политического ток-шоу в России его выгнали буквально на прошлой неделе. Очень часто экспертом от Латвии на российском телевидении выступает актёр Андрис Лиелайс. Он прекрасно говорит по-русски - всё чаще на политические темы. На фото Лиелайс также присутствует. Об этих и других мелькнувших в кадре на банкете Андрей Ильницкий пишет просто:
Труппа профессиональных укров гуляет на всё "непосильным хейтерством" заработанное на российских ТВ-шоу.
Кстати говоря, о гонорарах профессиональных русофобов на российских ток-шоу "Первый русский" рассказывал ранее.
Фото: twitter.com/amicableru.

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