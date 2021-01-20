Все принципы Киева уместили в "крутом лайфхаке": Крым и Донбасс так и сделали

Речь идёт о коротком видеоролике, где девушка на русском языке "подсказывает", как обойти "мовный закон".

"Если тебе тоже не нравится, что в Украине сфера обслуживания должна быть на украинском языке, лови годный лайфхак", - говорит она и после небольшой паузы призывает в нецензурной форме покинуть Украину.

Пользователи заметили, что лайфак действительно "годный".

"Очень популярен в Украине и внедряется государством", - отметил автор Telegram-канала Алексей Куракин.

Другие пользователи добавили, что Крым и Донбасс именно так и поступили в своё время - после тотальных запретов на русский язык и русскую культуру они просто покинули территорию Украины.