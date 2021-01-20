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Все принципы Киева уместили в "крутом лайфхаке": Крым и Донбасс так и сделали

20 января 2021, 17:05  •  312 • Политика
Все принципы официального Киева, которые были заложены во время государственного переворота на Украине в 2014 году, украинские "патриоты" и адепты Евромайдана уместили в "крутом лайфхаке", который теперь распространяют в Сети. Пользователи отметили, что рекомендация не нова и ей уже последовали в своё время Крым и Донбасс.
Речь идёт о коротком видеоролике, где девушка на русском языке "подсказывает", как обойти "мовный закон".
"Если тебе тоже не нравится, что в Украине сфера обслуживания должна быть на украинском языке, лови годный лайфхак", - говорит она и после небольшой паузы призывает в нецензурной форме покинуть Украину.
Пользователи заметили, что лайфак действительно "годный".
"Очень популярен в Украине и внедряется государством", - отметил автор Telegram-канала Алексей Куракин.
Другие пользователи добавили, что Крым и Донбасс именно так и поступили в своё время - после тотальных запретов на русский язык и русскую культуру они просто покинули территорию Украины.

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