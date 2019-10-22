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Все приборы обесточены
22 октября 2019, 21:54 • 179 • Карикатуры
На кухне в американском сегменте МКС сломались водонагреватель и плита. Теперь астронавты из США вынуждены подогревать пищу в российском модуле.
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