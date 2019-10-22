Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«До открытого конфликта дело ни разу не доходило»: что известно о перестрелке с ...
МИД РФ: Россия готова в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертыван...
Разоблачительный спектакль: британская власть и СМИ как инструмент давления!
Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Коре...
Главная / Карикатуры

Все приборы обесточены

22 октября 2019, 21:54  •  179 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На кухне в американском сегменте МКС сломались водонагреватель и плита. Теперь астронавты из США вынуждены подогревать пищу в российском модуле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
14 октября 2019, 18:54
По Фрейду
08 октября 2019, 19:54
Где-то мы это видели
11 октября 2019, 16:09
Приехали
08 октября 2019, 16:39
Танки грязи не боятся
08 октября 2019, 16:39
Свистать всех наверх!
17 октября 2019, 21:39
Неопознанный булькающий объект
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зач...
22 октября 2019, 03:39
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической фор...
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голо...
22 октября 2019, 08:54
Корни сорняка под названием "украинизация Кубани"
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
20 октября 2019, 13:12
Бондаренко РАСКРЫЛА тайные планы Зеленского! СИЛЬНАЯ речь депутата!
20 октября 2019, 21:09
Был сговор? Кому выгодна турецкая операция в Сирии
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
16 октября 2019, 04:54
Лидеры и лузеры бывшего СССР: как рос ВВП в бывших союзных республиках в последние 30 лет
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.