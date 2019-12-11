«Все преследовали цель возобновить работу»: в Кремле сочли неуместным говорить о победителях на саммите в Париже

В Кремле считают неуместными разговоры о победителях или проигравших по итогам саммита в нормандском формате в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста. Он отметил, что стороны преследовали одну задачу — возобновить работу по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвала его победителем саммита. А украинский президент Владимир Зеленский оценил свои переговоры с российским коллегой как «ничью».

Говорить о том, что на нормандском саммите в Париже были победители или проигравшие, неуместно, считают в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры четырёх стран (России, Украины, Германии и Франции) преследовали важную цель — возобновить работу по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель — возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва, возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на журналистов, присутствовавших на саммите, сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, назвала его победителем.

«Сегодня ты победитель», — цитирует канцлера газета.

По данным издания, Меркель сказала это Путину, когда лидеры шли на пресс-конференцию.

Напомним, саммит прошёл вечером 9 декабря в Париже. В нём приняли участие лидеры стран нормандского формата: российский, украинский и французский президенты — Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, — а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Саммиты «нормандской четвёрки» на высшем уровне не проводились уже более трёх лет — вместо этого встречи или проходили в неполном составе, или были представлены на уровне министров и в формате телефонных переговоров.

Победившей стороной надо считать население Донбасса, убеждён сенатор Совета Федерации от Крыма, член комитета по международным делам Сергей Цеков.

«В переговорах в многосторонних форматах, двусторонних форматах сложно говорить о каких-то победителях. В конце концов, речь идёт о народе, который сегодня испытывает трудности, — я имею в виду народ Донбасса. Продолжают гибнуть люди. Я думаю, что в результате выигравшим всё-таки окажется народ Донбасса», — сказал он в беседе с RT.

Сама постановка вопроса — кто победил на саммите, а кто проиграл — неправильна, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Лидеры четырёх государств, которые встречались в Париже, не преследовали цель какого-то состязания или соперничества между собой в вопросах ведения переговоров или в решении политических вопросов, — сказал он RT. — Цель была другая — подтвердить выполнение минских договорённостей, продолжить процесс, который начался, и тем самым помочь стабилизации обстановки на Украине».

Reuters

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«Процесс развивается в правильном направлении»

В ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеры в целом положительно оценили состоявшиеся переговоры. Путин, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что можно говорить о некотором потеплении в вопросе прекращения конфликта в Донбассе.

«Во-первых, уже произошёл обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трёх точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный, широкий круг вопросов — и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому всё это вместе даёт нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — сказал президент России.

Схожую оценку переговорам дал Зеленский. По словам украинского лидера, тот факт, что удалось провести саммит после длительного перерыва, «является позитивным сигналом».

Стоит отметить, что на полях саммита прошли двусторонние переговоры. Состоялась и первая личная встреча Путина с Зеленским. Зеленский оценил и её итоги.

«Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — прокомментировал двустороннюю встречу президент Украины.

Сами переговоры с Путиным он охарактеризовал как сложные, однако отметил, что сторонам удалось договориться по некоторым пунктам.

«Она (встреча с российским президентом. — RT) должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: сначала мы были все вместе, а после тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чём-то договорились — по некоторым вещам», — пояснил украинский лидер.

Совместное заявление

Напомним, по завершении саммита в нормандском формате было принято совместное заявление об урегулировании конфликта в Донбассе. Оно состоит из трёх пунктов.

Первый посвящён незамедлительным мерам по стабилизации ситуации в зоне конфликта. В частности, все стороны выступили за полное прекращение огня до конца этого года. Также в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске будут созданы три дополнительных участка разведения вооружённых сил.

Помимо этого, лидеры призвали группу в Минске до конца года реализовать обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Для улучшения гуманитарной ситуации также будут созданы новые пункты перехода через линию соприкосновения противоборствующих сторон.

Второй пункт касался выполнения политических положений Минских соглашений. В этой части речь идёт о требованиях к украинской стороне — Киев должен согласовать в нормандском формате и в трёхсторонней группе детали закона об особом статусе Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

Кроме того, лидеры убеждены, что так называемая формула Штайнмайера в той версии, в которой она была принята 1 октября в Минске, будет имплементирована в украинское законодательство.

Третья договорённость касается дальнейших действий в рамках нормандского формата. Так, лидеры условились, что их министры иностранных дел и политические советники обеспечат реализацию вышеупомянутых договорённостей. Следующий саммит на высшем уровне договорились провести через четыре месяца. Он будет посвящён вопросам безопасности и политическим условиям для организации местных выборов в Донбассе.