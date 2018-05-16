«Все предупреждали об этом»: как в мире отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв столкновений палестинцев с израильскими военными в секторе Газа после переноса посольства США в Иерусалим превысило 60 человек, среди погибших есть дети. Ещё несколько тысяч человек пострадали от пуль и слезоточивого газа. В больницах палестинского анклава не хватает оборудования, лекарств и даже коек для раненых. На этом фоне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, в ходе которого вину за эскалацию конфликта возложили как на власти Израиля, так и на руководство палестинского движения ХАМАС. В шведском МИД высказали мнение, что немалую долю ответственности за рост напряжённости несут США. В свою очередь турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в проведении политики апартеида и заявил, что история не простит Вашингтон и Тель-Авив.

Число жертв столкновений в секторе Газа, обострившихся после переноса посольства США в Иерусалим, превысило 60 человек, а всего с начала акций протеста в конце марта в Газе погибли более ста палестинцев. Такое заявление сделал специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, выступая на чрезвычайном заседании Совбеза ООН.

«С начала протестов 30 марта более 100 человек были убиты, включая 13 детей, из них более половины — только за вчерашний день, который стал самым кровавым со времён конфликта в 2014 году», — заявил Младенов.

По словам болгарского дипломата, в анклаве складывается удручающая гуманитарная ситуация — в переполненных ранеными больницах не хватает оборудования, лекарств и даже коек. Младенов призвал власти Израиля, Египта и Палестины помочь с эвакуацией раненых.

«Представители ООН находятся на связи с властями Израиля и Палестины, чтобы доставить необходимую помощь пострадавшим, несмотря на то, что пропускные пункты серьёзно повреждены», — сообщил Младенов.

По словам спецкоординатора ООН, ответственность за эскалацию ситуации несут как власти Израиля, так и лидеры палестинского движения ХАМАС, которые под прикрытием протестов осуществляют провокации.

«У Израиля есть обязанность соизмерять применение силы, не использовать боевое оружие на поражение, за исключением опасности для жизни. Он должен защищать свои границы, но должен делать это пропорционально и расследовать все инциденты, связанные с гибелью людей», — подчеркнул дипломат.

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

«Не хотим подрывать мирный процесс»

Созванное по инициативе Кувейта заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память обо всех погибших в ходе палестино-израильского конфликта.

«Я бы хотела почтить минутой молчания всех, кто погиб вчера в Газе, а также всех палестинцев, израильтян и других, кто погиб в результате конфликта, который продолжается так долго», — заявила председательствующая в Совбезе постпред Польши при ООН Джоанна Вранеска.

Перенос американского посольства в Иерусалим не должен служить оправданием насилия, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Более того, по её словам, нахождение американской дипмиссии в этом городе делает более реальным достижение мирного соглашения между Израилем и Палестиной.

«Нахождение посольства в Иерусалиме не означает, что мы признаём тем самым какие-либо конкретные границы государства Израиль в Иерусалиме или заявляем о позиции в отношении святых мест, расположенных в этом городе. Мы также не пытаемся определить условия, на которых стороны могут договориться о мире, и вообще не хотим подрывать мирный процесс», — подчеркнула она.

Постпред отметила, что террористическая деятельность ХАМАС против Израиля началась задолго до переноса посольства, а выбор места нахождения дипмиссии остаётся прерогативой каждой страны.

«Тот, кто говорит, что причиной насилия в Газе является расположение посольства США в Иерусалиме, ошибается... Перенос посольства в Иерусалим было правильным решением. Это соответствует стремлениям американского народа и отражает наше право выбирать место для нашего посольства», — подчеркнула Хейли.

«Также расположение посольства в Иерусалиме отражает реальность. Иерусалим — столица Израиля. Так было с самого основания Израиля... Признание этой реальности делает заключение мирного соглашения более, а не менее достижимым», — добавила дипломат.

В свою очередь первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что любые односторонние действия в рамках ближневосточного урегулирования не приведут к разрешению палестино-израильских проблем, а лишь усугубят конфликт.

«Односторонние действия по пересмотру договорённостей, которые были закреплены в решениях международного сообщества, стали тревожно частыми. Для нас очевидно, что они не способны привести к достижению справедливого и прочного мира и применительно к ближневосточному урегулированию реализовать национальные чаяния палестинцев и гарантировать безопасность Израилю», — отметил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что многие предпринятые односторонние действия идут вразрез с международным правом и лишь ещё больше дестабилизировали ситуацию в регионе.

«Складывающаяся на палестинских территориях обстановка — яркий пример того, что ситуация развивается в неправильном направлении. К сожалению, за последние дни у нас окрепло ощущение того, что те, кто такие шаги предпринимают, не собираются это направление менять», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что Иерусалим должен оставаться открытым для представителей трёх религий, а односторонние действия по пересмотру договорённостей, которые были закреплены в решениях международного сообщества, не смогут обеспечить достижение прочного и справедливого мира.

Заседание Совбеза ООН 15 мая 2018 года

AFP

© HECTOR RETAMAL

«США несут очень большую ответственность»

Заседание Совбеза ООН прошло на фоне призывов к соразмерному применению силы Израилем в секторе Газа, которые прозвучали со стороны политиков и дипломатов целого ряда стран мира. Некоторые страны вызвали израильских послов в МИД из-за ситуации в Газе, а глава внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрём заявила, что США несут «большую ответственность» за столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими.

«Все предупреждали об этом, и всё равно это сделано, по крайней мере с американской стороны. Поэтому я считаю, что США несут очень большую ответственность. И я не думаю, что есть много поводов для празднования, когда видишь, что так много убитых и так много раненых», — цитирует дипломата Corren.

При этом она отметила, что свою долю ответственности за произошедшее также несут ХАМАС и власти Израиля, поэтому обеим сторонам стоит проявить сдержанность, чтобы избежать новых жертв.

Наиболее резкая реакция на действия Тель-Авива и Вашингтона последовала из Анкары. После того, как накануне турецкие послы в США и Израиле были отозваны для консультации, во вторник Анкара вызвала израильского посла в МИД и предложила ему покинуть страну. В ответ внешнеполитическое ведомство Израиля потребовало, чтобы страну покинул генконсул Турции в Иерусалиме.

После заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал Израиль террористическим государством, а его действия в отношении палестинцев — геноцидом, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал Эрдогана не учить Израиль морали.

«Эрдоган — один из крупнейших сторонников ХАМАС. Он, без сомнения, понимает, что такое терроризм и бойня. Советую Эрдогану не учить нас морали», — заявил Нетаньяху.

В свою очередь, президент Турции обвинил израильского премьера в апартеиде и совершении преступлений против палестинского народа.

«Нетаньяху — премьер-министр государства апартеида, которое в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН оккупирует земли беззащитных людей. На его руках кровь палестинцев, и он не может скрыть преступлений, нападая на Турцию. Хотите поучиться человечности? Читайте десять заповедей», — написал Эрдоган.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 мая 2018 г.

Он также отметил, что ХАМАС — не террористическая организация, а палестинцы — не террористы. По словам Эрдогана, ХАМАС — это «движение сопротивления, которое защищает палестинскую родину от оккупантов».

Также в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне Эрдоган заявил, что история не простит США и Израиль, и подчеркнул: любые попытки изменить статус Иерусалима неправомочны.

«История не простит США и Израиль, мы станем свидетелями этого... Резолюции ООН предусматривают отказ от любых шагов по изменению статуса Иерусалима, гарантированного международными соглашениями», — заявил Эрдоган.

По сообщению агентства Anadolu, турецкий лидер отметил, что намеченный на пятницу, 18 мая, чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Палестине станет серьёзным сигналом для всего мира. Эрдоган также призвал международное сообщество незамедлительно перейти к действиям и положить конец насилию в Палестине.

Решение отозвать своего посла в Вашингтоне также приняла Палестинская национальная администрация. При этом лидер движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что протестные акции в рамках «Великого марша возвращения» продолжатся.

«Наши жертвы стали топливом для продолжения марша», — заявил Хания в крупнейшем базовом лагере протеста на окраине Газы.

На страницу галереи

Добавим, что помимо саммита ОИС в Стамбуле в пятницу, 18 мая, в Женеве пройдёт специальная сессия Совета ООН по правам человека в связи с ситуацией в секторе Газа.

«Спецсессия созвана по официальной просьбе, представленной сегодня вечером Палестиной и Объединёнными Арабскими Эмиратами от имени группы арабских стран», — приводит РИА Новости текст сообщения пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН.

Отмечается, что эту просьбу поддержали 26 государств, включая 17 из 47 стран — членов Совета по правам человека (при 16 необходимых). Заседание созывается в связи с «ухудшением ситуации на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим».

Между тем в среду, 16 мая, в Иерусалиме откроется посольство Гватемалы, которое эта латиноамериканская страна переносит из Тель-Авива. Кроме того, на конец мая намечено открытие в Иерусалиме дипмиссии Парагвая.