Все поводы хороши: Трамп воспользовался убийством студентки, чтобы потребовать построить стену у Мексики

Убитая мексиканцем американская студентка дала президенту США Дональду Трампу хороший повод потребовать еще раз построить защитную стену от Мексики.

Президент США Доналдьд Трамп вопсопльзовался очередным преступлением, совершенным мексиканцем против американки, чтобы призвать выделить деньги на строительство заградительной стены с своим соседом.

Соответствующее обращение Трамп сделал через Twitter. Поводом для него послужило преступление, которое совершил мексиканец Кристиан Ривьера – в штате Айова он убил студентку Молли Тиббетс.

Трамп назвал Ривьеру нелегальным эмигрантом и призвал республиканцев в обеих палатах Конгресса проголосовать за выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп уверен, что через границы с Мексикой «пытается проникнуть огромная преступность», с которой он и призвал бороться.