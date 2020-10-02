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Все последние выпуски "Бесогона" уничтожены. Никита Михалков заявил об атаке

02 октября 2020, 19:35  •  39 • Политика
Никита Михалков заявил о взломе сайта "Бесогона" и уничтожении всех последних выпусков программы, начиная с апреля. Поэтому сегодня очередной выпуск программы не выйдет. Взлом сайта сопровождался и атакой на Михалкова в СМИ.
Режиссёр Никита Михалков сообщил о взломе сайта программы "Бесогон". В официальном канале передачи на YouTube он принёс извинения за то, что очередной выпуск "Бесогона" не удалось выпустить 2 октября, как было обещано ранее. Михалков пояснил, что атака на сайте началась спустя девять дней после выхода в эфир серии "Антология фальши". И продолжался буллинг на протяжении двух суток.
Никита Михалков рассказал, что комментарии в ответ на выпуск "Антологии фальши" были всё теми же - обвинительными. Режиссёра оскорбляли и называли лжецом.
"И маразматик, и лжец, и к психиатру пора. Песня старая, ничего нового не сказано и, казалось бы, ладно - Бог с ним. Но 1 октября наш сайт взломали и уничтожили все передачи, начиная с апреля. А параллельно с этим началась новая волна ещё более агрессивная и мощная".
Взлом сайта сопровождался атакой в средствах массовой информации, подчеркнул Михалков. Стали появляться публикации о деятельности, якобы имеющей отношение к режиссёру. Например, писали, что Михалков якобы истребляет государственные леса и заведует мебельной левой фабрикой. Или, например, называет фейком войну в Карабахе. Не говоря уже о якобы имеющихся у Михалкова бриллиантовых заводах...

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