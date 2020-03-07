Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва
Американская ложь и американская правда
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость д...
Главная / В России

«Все посещали Италию»: в России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

07 марта 2020, 18:30  •  87 • В России
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Речь идёт о россиянах, недавно побывавших в Италии. Трое из них находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все инфицированные госпитализированы, у двух из них болезнь протекает без симптомов. По данным Роспотребнадзора, с учётом новых данных на территории РФ зарегистрировано 14 случаев заражения COVID-19, три человека уже выздоровели.
 
РИА Новости © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
 

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории России за прошедшие сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — заявили в штабе.

Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что круг контактировавших с пациентами лиц уже определён, их планируется поместить под медицинское наблюдение.

В правительстве Липецкой области указали, что «состояние больных ближе к удовлетворительному».

Как отмечает Роспотребнадзор, с учётом новой информации в РФ зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции.

«Из них два — у граждан КНР, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess», — указали в ведомстве.

  • Карта RT: в каких странах зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

Днём ранее на территории России зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие также вернулись из поездок в Италию.

В оперативном штабе сообщали, что у четырёх пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, состояние ещё одного — средней тяжести. В правительстве Нижегородской области указали, что единственная в регионе пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

«Она получает всё необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки», — уточнила пресс-служба губернатора области.

В Москве выписали первого заболевшего

Днём 7 марта стало известно, что из инфекционной больницы в Москве выписан первый пациент из числа россиян, у которых обнаружили коронавирус.

В сообщении оперативного штаба указывается, что проведённые у мужчины повторные анализы показали отрицательный результат, пациент находится в хорошем состоянии. Отмечается, что его лечение вели в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Сам пациент (его зовут Давид Беров) после выписки также подтвердил хорошее самочувствие.

«Я чувствую себя отлично. Я не волновался, у меня симптомы были обычные: просто простуда, кашель. Приехал из Италии и просто в силу бдительности с друзьями пошли и проверились, и всё», — сказал Беров, отметив, что у него есть все документы об отсутствии коронавируса.

Ранее в Москве начал действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны на 14 дней отказаться от посещения работы, учёбы и общественных мест.

Кроме того, в столице прорабатывается концепция быстровозводимого медицинского центра в рамках плана по профилактике распространения коронавируса. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в проекте инфекционного центра должны быть предусмотрены боксы для пациентов, пропускной пункт, а еще помещения для дезинфекции, комнаты для персонала и автопарковка. Для реализации проекта планируется сформировать специальный штаб.

Напомним, распространение коронавируса COVID-19 началось в декабре 2019 года в КНР. Эпицентром заболевания стала китайская провинция Хубэй, позднее инфекция распространилась за пределы страны практически по всему миру.

К настоящему времени в мире насчитывается более 102 тыс. случаев заражения, более 80 тыс. из них — на территории Китая. Больше всего заболевших находятся в Южной Корее (более 6,7 тыс.), Иране (4,7 тыс.) и Италии (4,6 тыс.). За последние сутки первые случаи заражения отмечены на Мальте, в Бутане, Камеруне, Сербии, Ватикане и Словакии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
06 марта 2020, 19:30
«Предположительная причина — асфиксия»: украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
07 марта 2020, 11:00
Зеленский обиделся на Трампа
07 марта 2020, 00:00
Лейтенант Парфенова — «Краса ВДВ»
06 марта 2020, 18:00
В городе невест Путину предложили жениться и возглавить Госсовет
07 марта 2020, 16:00
Новая победа украинского автопрома: в незалежной планируют собирать машины «страны-агрессора»
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё рав...
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренер...
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию пр...
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 04:35
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
01 марта 2020, 14:24
"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
01 марта 2020, 17:39
"Теперь платить даже в удовольствие": Немцы из России поставили Мишустина в пример Западу
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.