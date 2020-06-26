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Все попытки повторного голосования по Конституции будут пресекаться

26 июня 2020, 00:25  •  35 • В России

25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, двое участников электронного голосования из Москвы попытались проголосовать на обычных участках. Один из них – журналист Павел Лобков, который об этом похвастался в эфире телеканала «Дождь». Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.

«Если говорить про ту ситуацию с дистанционным электронным голосованием. Система имеет страховочный механизм, - пояснил Юрий Ермолов. - 30 июня после того как закончится дистанционное электронное голосование, выверяют списки для того, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке, а также те, кто проголосовал, и по ним будет проведена сверка со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений».

Причем, после этих случаев принято решение в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, записавшихся на дистанционное электронное голосование.

Председатель Московской городской избирательной комиссии заявил, что попытка повторно проголосовать является нарушением закона. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

«Злоупотребление правом - серьезная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная ответственность», - уточнил Юрий Ермолов.

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