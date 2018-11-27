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«Все понимали украинцы»: Соловьев о сознательной провокации Киева в Азовском море

27 ноября 2018, 11:54  •  108 • Политика
Комментируя «допрос задержанного участника провокации в Черном море», Владимир Соловьев подчеркнул: «Все понимали украинцы, осознанно шли на провокацию».
ФСБ России опубликовала видеозапись допроса украинских военнослужащих, задержанных во время провокации в Керченском проливе. Один из них - он представился членом экипажа бронекатера «Никополь» - заявил, что российская береговая охрана не раз предупреждала его и других членов команды о том, что они нарушают территориальные границы нашей страны. Тем не менее ни один из трех украинских кораблей так и не остановился.
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на личной странице в социальной сети Twitter оценил материалы допроса.
«Допрос задержанного участника провокации в Черном море, - пишет он, а затем добавляет: - Все понимали украинцы. Осознанно шли на провокацию».
Допрос задержанного участника провокации в Чёрном море. Все понимали украинцы. Осознанно шли на провокацию. pic.twitter.com/WBfDwkmhrW
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 27 ноября 2018 г.

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