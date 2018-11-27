«Все понимали украинцы»: Соловьев о сознательной провокации Киева в Азовском море

ФСБ России опубликовала видеозапись допроса украинских военнослужащих, задержанных во время провокации в Керченском проливе. Один из них - он представился членом экипажа бронекатера «Никополь» - заявил, что российская береговая охрана не раз предупреждала его и других членов команды о том, что они нарушают территориальные границы нашей страны. Тем не менее ни один из трех украинских кораблей так и не остановился.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на личной странице в социальной сети Twitter оценил материалы допроса.

«Допрос задержанного участника провокации в Черном море, - пишет он, а затем добавляет: - Все понимали украинцы. Осознанно шли на провокацию».