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«Все печеньки были съедены»: почему в Киеве заявили о разочаровании политикой Запада

15 сентября 2021, 07:55  •  43 • В мире
В Киеве считают, что Запад не выполняет обещаний по поддержке Украины. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, стране пришлось извлечь «ряд печальных уроков» и в итоге государству ничего не остаётся, как полагаться на собственные силы. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается реанимировать интерес к Украине. Однако, по прогнозу политологов, риторика постмайданных властей вряд ли окажет какое-либо влияние на позицию руководства США и ЕС из-за усталости от проблем, которые накопились у их подопечных.
 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба © AP / Fabrizio Bensch/Pool
 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent заявил о разочаровании отношениями с западными государствами. По его словам, власти США и ЕС не выполняют обещаний и Киеву приходится рассчитывать на собственные силы.

«Наша страна извлекла ряд печальных уроков, как не исполняются данные Западом обещания. Мы не верим в обещания... Условия не оставляют нам выбора. Армия, дипломатия и народ Украины — вот что у нас есть, чтобы выжить», — сказал Кулеба.

Говоря о Соединённых Штатах, глава МИД Украины согласился с мнением журналиста The Independent, что США переживают «кризис лидерства», о чём красноречиво свидетельствует поспешное сворачивание военного присутствия в Афганистане. В то же время Кулеба выразил надежду, что Вашингтон продемонстрирует всю серьёзность отношения к вопросу безопасности Украины.

«Я говорил с одним американским сенатором, который рассказал мне, что США никак не могут провалиться на Украине так же, как это было в Афганистане», — добавил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины отметил, что Киев сегодня обеспокоен возможными диверсиями на границе с Белоруссией, совместным стратегическим учением Москвы и Минска «Запад-2021» и грядущим запуском газопровода «Северный поток — 2». Недостаточную поддержку страны Соединёнными Штатами и ЕС Кулеба объяснил тем, что на протяжении сотен лет Украина воспринималась как часть «русского мира».

«Масса условий»

 

Как пишет The Independent, одна из ключевых претензий Киева к Западу — отсутствие осязаемых перспектив членства в Евросоюзе. Так, в конце августа в интервью украинскому новостному ресурсу «Европейская правда» президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в течение двух десятков лет Киев будет лишён возможности претендовать на вступление в ЕС.

«Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств (Украина, Молдавия, Грузия. — RT), будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам (украинским властям. — RT) понадобится, наверное, лет 20, пока вы придёте к этой готовности», — заметила Кальюлайд.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
  • Reuters
  • © Francois Lenoir

Комментируя высказывания эстонского лидера в эфире телеканала «Украина 24», Кулеба назвал их неуместными. По его словам, «немногим более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20—30 лет, чтобы до ЕС и НАТО дозреть».

«Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого, и она была оптимистичной. Я не знаю, что на неё повлияло, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений», — заявил Кулеба.

Несмотря на отрицательную реакцию МИД Украины, спустя две недели на форуме YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд выступила с ещё более резким заявлением. В частности, президент Эстонии сообщила, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения Копенгагенских критериев, которые позволяют принять государство в состав ЕС.

Главную проблему Украины Кальюлайд видит в масштабной коррупции, неэффективно работающих судах и правоохранительной системе, а также в засилье олигархов, которые не дают стране «приближаться» к ЕС.

Опрошенные RT эксперты заявили, что в реальности украинские власти осознают бесперспективность попыток добиться статуса даже кандидата в члены Евросоюза. Постоянной «евроинтеграционной» риторикой Киев рассчитывает убедить население в движении в сторону ЕС и одновременно добиться от Брюсселя уступок в требованиях по поводу дальнейшего сотрудничества.

«Разговорами о перспективах членства в ЕС Зеленский и другие представители верхушки надеются хоть как-то оправдаться перед людьми. Европа же игнорирует потуги Киева. Европейцев главным образом не устраивает зашкаливающий уровень коррупции. С такой страной невозможно развивать какие-либо совместные проекты, так как любые выделенные Киеву деньги будут по большей части разворованы», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как подчеркнул политолог, Европа, по крайней мере на публичном уровне, не давала Киеву каких-либо обещаний и гарантий членства в ЕС. Более того, Киеву постоянно напоминают о необходимости интенсивных реформ в системе госуправления, говорит Жарихин.

«По большому счёту представителям киевской власти ничего не остаётся, как в этой безысходной ситуации твердить о неких обещаниях. Скорее всего, это очередная ложь, потому что в Европе уже тысячу раз повторили, что Киеву ничего не светит», — рассуждает эксперт.

В комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич также отметил, что Брюссель никогда не давал Киеву гарантий членства в ЕС. Более того, как считает эксперт, ведущие европейские державы регулярно дают понять, что устали от дипломатических инициатив Украины.

  • Флаги Украины и ЕС в центре Киева
  • Reuters
  • © David Mdzinarishvili

В качестве примера политолог привёл провал с организацией «Крымской платформы». Напомним, что у Киева не получилось привлечь на форум лидеров ключевых стран — членов ЕС, как планировалось изначально.

Накануне старта «Крымской платформы» встречу в столице Украины с президентом Владимиром Зеленским провела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако глава правительства Германии не осталась ещё на сутки, чтобы поучаствовать в мероприятиях форума.

«Украина с её проблемами ЕС неинтересна, а если завершать тему членства в ЕС, то в Европе давно поменяли своё отношение к претендентам. Не слишком удачный опыт предыдущего расширения позволил осознать необходимость трезво оценивать потенциал стран, которые хотят в ЕС. Движение Украины к ЕС может продолжаться и 20 лет, и 200 лет, и 1000 лет», — пояснил Межевич.

«Драконовские требования»

 

Как говорит источник RT в кабинете министров Украины, ещё одним поводом для беспокойства Киева стала текущая ситуация в отношениях с Соединёнными Штатами. По его мнению, словами о «кризисе лидерства» и разочаровании Кулеба предпринял попытку «заставить» США «задуматься об отношениях с Украиной».

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«Украина транслирует тезис о разочаровании по многим причинам. Главными проблемами для Киева сейчас являются «Северный поток — 2» и драконовские требования для новых траншей. Встреча с Байденом ничего не дала, и потому я не думаю, что заявления Кулебы что-то изменят», — сказал источник.

Напомним, 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. По итогам украинский лидер не стал рассказывать о её конкретных результатах, ограничившись общими фразами о всесторонней поддержке и отсутствии негатива в отношениях с Вашингтоном.

«Встреча в целом была нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно солнечной атмосфере, но в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Байден сообщил, что по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины «перед лицом российской агрессии».

Украинские власти работают над организацией ответного визита главы Белого дома на Украину. Вашингтон пока не комментирует эту информацию.

С начала сентября украинский президент несколько раз заявлял о том, что в беседе с Байденом обсуждался вопрос членства Украины в НАТО и американский лидер якобы поддержал эту перспективу.

На текущий момент Белый дом не отреагировал на высказывания Зеленского. Однако 1 сентября в ходе общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Киев обязан выполнять ряд условий. В их числе — реформы на установление верховенства закона, модернизация военного сектора и обеспечение экономического роста.

«Украина должна предпринять определённые шаги, и она хорошо знает, какие именно», — подчеркнула Псаки.

  • Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден на встрече в Белом доме
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Как считают эксперты, ситуация со стремлением Киева войти в состав Североатлантического альянса выглядит примерно такой же, как и в сфере евроинтеграции: Украину номинально поддерживают, но отказываются давать гарантии, требуют от неё провести массу болезненных реформ и при этом не обозначают конкретные сроки интеграции.

Источник RT в кабинете министров Украины считает, что Киев сам виноват в таком пренебрежительном отношении со стороны «западных партнёров».

«Украинские власти сами виноваты в том, что на Западе к ним относятся с подозрением. Сколько раз они брали на себя обязательства и ничего не делали? При этом, с их точки зрения, западные партнёры должны идти на уступки из-за войны, кризиса и бедности. Мне кажется, наивных в Европе и США уже не осталось. А заявления, которые делаются сейчас, могут лишь оттолкнуть тех, кто ещё сочувствует Украине», — заявил представитель украинского кабмина.

При этом собеседник RT в партии «Батькивщина» указал на ответственность руководства США и ЕС. По его словам, Запад не желает прилагать усилия для обеспечения социально-экономического развития Украины.

«Похоже, в окружении Зеленского всё-таки начали понимать, что ЕС и США точно не заинтересованы в развитии Украины. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но одно дело — осознать проблему, а другое — действовать и по-настоящему пытаться опираться на свои силы», — говорит представитель «Батькивщины».

По мнению Николая Межевича, анализ современной политики Киева невольно отсылает к хрестоматийному эпизоду «евромайдана», когда официальный представитель Госдепартамента США (сейчас — заместитель госсекретаря) Виктория Нуланд раздавала печенье участникам беспорядков в центре Киева.

«На мой взгляд, Запад отчётливо даёт Киеву понять, что все печеньки были съедены на Майдане. Киев заявляет о том, что чувствует себя обманутым, но эта риторика ни на что не влияет. Чтобы что-то получить сейчас, Украине нет смысла рассчитывать на помощь США и ЕС», — заключил Межевич.

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