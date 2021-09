«Все печеньки были съедены»: почему в Киеве заявили о разочаровании политикой Запада • 43 • В мире В Киеве считают, что Запад не выполняет обещаний по поддержке Украины. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, стране пришлось извлечь «ряд печальных уроков» и в итоге государству ничего не остаётся, как полагаться на собственные силы. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается реанимировать интерес к Украине. Однако, по прогнозу политологов, риторика постмайданных властей вряд ли окажет какое-либо влияние на позицию руководства США и ЕС из-за усталости от проблем, которые накопились у их подопечных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба © AP / Fabrizio Bensch/Pool Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent заявил о разочаровании отношениями с западными государствами. По его словам, власти США и ЕС не выполняют обещаний и Киеву приходится рассчитывать на собственные силы. «Наша страна извлекла ряд печальных уроков, как не исполняются данные Западом обещания. Мы не верим в обещания... Условия не оставляют нам выбора. Армия, дипломатия и народ Украины — вот что у нас есть, чтобы выжить», — сказал Кулеба. Говоря о Соединённых Штатах, глава МИД Украины согласился с мнением журналиста The Independent, что США переживают «кризис лидерства», о чём красноречиво свидетельствует поспешное сворачивание военного присутствия в Афганистане. В то же время Кулеба выразил надежду, что Вашингтон продемонстрирует всю серьёзность отношения к вопросу безопасности Украины. «Я говорил с одним американским сенатором, который рассказал мне, что США никак не могут провалиться на Украине так же, как это было в Афганистане», — добавил Кулеба. Министр иностранных дел Украины отметил, что Киев сегодня обеспокоен возможными диверсиями на границе с Белоруссией, совместным стратегическим учением Москвы и Минска «Запад-2021» и грядущим запуском газопровода «Северный поток — 2». Недостаточную поддержку страны Соединёнными Штатами и ЕС Кулеба объяснил тем, что на протяжении сотен лет Украина воспринималась как часть «русского мира». «Масса условий» Как пишет The Independent, одна из ключевых претензий Киева к Западу — отсутствие осязаемых перспектив членства в Евросоюзе. Так, в конце августа в интервью украинскому новостному ресурсу «Европейская правда» президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в течение двух десятков лет Киев будет лишён возможности претендовать на вступление в ЕС. «Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств (Украина, Молдавия, Грузия. — RT), будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам (украинским властям. — RT) понадобится, наверное, лет 20, пока вы придёте к этой готовности», — заметила Кальюлайд. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

© Francois Lenoir Комментируя высказывания эстонского лидера в эфире телеканала «Украина 24», Кулеба назвал их неуместными. По его словам, «немногим более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20—30 лет, чтобы до ЕС и НАТО дозреть». «Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого, и она была оптимистичной. Я не знаю, что на неё повлияло, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений», — заявил Кулеба. Несмотря на отрицательную реакцию МИД Украины, спустя две недели на форуме YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд выступила с ещё более резким заявлением. В частности, президент Эстонии сообщила, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения Копенгагенских критериев, которые позволяют принять государство в состав ЕС. Главную проблему Украины Кальюлайд видит в масштабной коррупции, неэффективно работающих судах и правоохранительной системе, а также в засилье олигархов, которые не дают стране «приближаться» к ЕС. Опрошенные RT эксперты заявили, что в реальности украинские власти осознают бесперспективность попыток добиться статуса даже кандидата в члены Евросоюза. Постоянной «евроинтеграционной» риторикой Киев рассчитывает убедить население в движении в сторону ЕС и одновременно добиться от Брюсселя уступок в требованиях по поводу дальнейшего сотрудничества. «Разговорами о перспективах членства в ЕС Зеленский и другие представители верхушки надеются хоть как-то оправдаться перед людьми. Европа же игнорирует потуги Киева. Европейцев главным образом не устраивает зашкаливающий уровень коррупции. С такой страной невозможно развивать какие-либо совместные проекты, так как любые выделенные Киеву деньги будут по большей части разворованы», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как подчеркнул политолог, Европа, по крайней мере на публичном уровне, не давала Киеву каких-либо обещаний и гарантий членства в ЕС. Более того, Киеву постоянно напоминают о необходимости интенсивных реформ в системе госуправления, говорит Жарихин. «По большому счёту представителям киевской власти ничего не остаётся, как в этой безысходной ситуации твердить о неких обещаниях. Скорее всего, это очередная ложь, потому что в Европе уже тысячу раз повторили, что Киеву ничего не светит», — рассуждает эксперт. В комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич также отметил, что Брюссель никогда не давал Киеву гарантий членства в ЕС. Более того, как считает эксперт, ведущие европейские державы регулярно дают понять, что устали от дипломатических инициатив Украины. Флаги Украины и ЕС в центре Киева

© David Mdzinarishvili В качестве примера политолог привёл провал с организацией «Крымской платформы». Напомним, что у Киева не получилось привлечь на форум лидеров ключевых стран — членов ЕС, как планировалось изначально. Накануне старта «Крымской платформы» встречу в столице Украины с президентом Владимиром Зеленским провела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако глава правительства Германии не осталась ещё на сутки, чтобы поучаствовать в мероприятиях форума. «Украина с её проблемами ЕС неинтересна, а если завершать тему членства в ЕС, то в Европе давно поменяли своё отношение к претендентам. Не слишком удачный опыт предыдущего расширения позволил осознать необходимость трезво оценивать потенциал стран, которые хотят в ЕС. Движение Украины к ЕС может продолжаться и 20 лет, и 200 лет, и 1000 лет», — пояснил Межевич. «Драконовские требования» Как говорит источник RT в кабинете министров Украины, ещё одним поводом для беспокойства Киева стала текущая ситуация в отношениях с Соединёнными Штатами. По его мнению, словами о «кризисе лидерства» и разочаровании Кулеба предпринял попытку «заставить» США «задуматься об отношениях с Украиной». «На Украину его пока не будут отправлять»: чешский суд арестовал задержанного по запросу Киева россиянина «Украина транслирует тезис о разочаровании по многим причинам. Главными проблемами для Киева сейчас являются «Северный поток — 2» и драконовские требования для новых траншей. Встреча с Байденом ничего не дала, и потому я не думаю, что заявления Кулебы что-то изменят», — сказал источник. Напомним, 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. По итогам украинский лидер не стал рассказывать о её конкретных результатах, ограничившись общими фразами о всесторонней поддержке и отсутствии негатива в отношениях с Вашингтоном. «Встреча в целом была нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно солнечной атмосфере, но в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце», — сказал Зеленский. В свою очередь, Байден сообщил, что по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины «перед лицом российской агрессии». Украинские власти работают над организацией ответного визита главы Белого дома на Украину. Вашингтон пока не комментирует эту информацию. С начала сентября украинский президент несколько раз заявлял о том, что в беседе с Байденом обсуждался вопрос членства Украины в НАТО и американский лидер якобы поддержал эту перспективу. На текущий момент Белый дом не отреагировал на высказывания Зеленского. Однако 1 сентября в ходе общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Киев обязан выполнять ряд условий. В их числе — реформы на установление верховенства закона, модернизация военного сектора и обеспечение экономического роста. «Украина должна предпринять определённые шаги, и она хорошо знает, какие именно», — подчеркнула Псаки. Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден на встрече в Белом доме

Как считают эксперты, ситуация со стремлением Киева войти в состав Североатлантического альянса выглядит примерно такой же, как и в сфере евроинтеграции: Украину номинально поддерживают, но отказываются давать гарантии, требуют от неё провести массу болезненных реформ и при этом не обозначают конкретные сроки интеграции. Источник RT в кабинете министров Украины считает, что Киев сам виноват в таком пренебрежительном отношении со стороны «западных партнёров». «Украинские власти сами виноваты в том, что на Западе к ним относятся с подозрением. Сколько раз они брали на себя обязательства и ничего не делали? При этом, с их точки зрения, западные партнёры должны идти на уступки из-за войны, кризиса и бедности. Мне кажется, наивных в Европе и США уже не осталось. А заявления, которые делаются сейчас, могут лишь оттолкнуть тех, кто ещё сочувствует Украине», — заявил представитель украинского кабмина. При этом собеседник RT в партии «Батькивщина» указал на ответственность руководства США и ЕС. По его словам, Запад не желает прилагать усилия для обеспечения социально-экономического развития Украины. «Похоже, в окружении Зеленского всё-таки начали понимать, что ЕС и США точно не заинтересованы в развитии Украины. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но одно дело — осознать проблему, а другое — действовать и по-настоящему пытаться опираться на свои силы», — говорит представитель «Батькивщины». По мнению Николая Межевича, анализ современной политики Киева невольно отсылает к хрестоматийному эпизоду «евромайдана», когда официальный представитель Госдепартамента США (сейчас — заместитель госсекретаря) Виктория Нуланд раздавала печенье участникам беспорядков в центре Киева. «На мой взгляд, Запад отчётливо даёт Киеву понять, что все печеньки были съедены на Майдане. Киев заявляет о том, что чувствует себя обманутым, но эта риторика ни на что не влияет. Чтобы что-то получить сейчас, Украине нет смысла рассчитывать на помощь США и ЕС», — заключил Межевич.







