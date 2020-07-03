Все открываются, а она наоборот: Одна из приграничных стран снова уходит на карантин из-за COVID

Казахстан ждёт 14-дневный карантин. Он начнётся с 5 июля, заявили в пресс-центре правительства страны.

Соответствующее решение было принято в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, с грядущего воскресенья между регионами прекратят курсировать автобусы, общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме.

Под запрет попадут массовые мероприятия. В парках и на улицах нельзя будет ходить компаниями свыше трёх человек. Для граждан от 65 лет будет объявлена обязательная самоизоляция.

Деятельность на время прекратят фитнес-клубы, бассейны, детсады, кинотеатры, музеи, пляжи, некоторые рынки и многие другие организации.

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что карантинный режим по истечении двух недель, возможно, будет продлён. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка с COVID-19 в дальнейшем.