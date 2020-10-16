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Все от жадности: американцы вынужденно признали Крым российским

16 октября 2020, 20:00  •  143 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон пока не готов в этом сознаться, но и терять выгоду из-за отрицания статуса полуострова не хочет
Политолог Алексей Живов оценил решение американских властей позволить лайнерам США летать в подотчетной крымским диспетчерам воздушной зоне. По мнению эксперта, фактически, это означает признание республики частью России.
Как бы не хотели американцы саботировать решение крымчан, личная выгода оказалась важнее. Ведь облетать полуостров весьма затратно – на это нужно дополнительное топливо, да и времени на рейс потребуется больше.
Конечно, авиационное госуправление Америки заявило, что такое решение отнюдь не может считаться признанием региона российской территорией. Однако эксперт отметил, что готовность американцев летать над полуостровом говорит о том, что де-факто они признали статус Крыма. Кроме того, Вашингтон понимает, что в случае крайней необходимости американский борт придется сажать в Симферополе, и Белый дом явно готов к такой возможности, иначе не стал бы рисковать.
В эфире “Радио Крым" Живов также отметил, что, принимая такое решение, американцы руководствовались экономическими соображениями. Отрицание статуса полуострова заставило бы американские компании обходить стороной воздушное пространство над ним, а это – лишние траты, к которым США не готовы.
Кстати, по мнению главы Крымской республики Сергея Аксенова, такое решение американских властей может говорить о "просветлении" в их умах.

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