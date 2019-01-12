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«Все окна в квартире разбились, дети паниковали»: что известно о взрыве в центре Парижа
12 января 2019, 19:40 • 131 • В мире
В одном из центральных округов Парижа в субботу, 12 января, произошёл мощный взрыв. В результате погибли два человека, оба — пожарные. Ещё 37 человек получили ранения. Об этом сообщили в парижской прокуратуре. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа. Очевидцы рассказали RT, что ударной волной в соседних зданиях выбило окна, а припаркованные рядом машины перевернулись.
Reuters © Benoit Tessier
Утром в субботу, 12 января, в центральной части Парижа произошёл мощный взрыв. Как сообщила префектура полиции, ЧП произошло в доме №6 на улице Тревиз, где располагалась пекарня. В парижской прокуратуре уточнили, что в результате инцидента погибли два человека, оба — пожарные. Ещё 37 человек получили ранения.
При этом ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял о четырёх погибших.
Взрыв в девятом округе французской столицы произошёл примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск).
«Парижские пожарные работают над тушением пожара в торговом помещении на улице Тревиз в девятом округе, начавшегося после сильного взрыва. Просим объезжать район возгорания и пропускать машины спасательных служб», — говорилось в Twitter префектуры полиции сразу после ЧП.
В качестве основной версии инцидента представители правоохранительных органов рассматривают утечку газа. Парижская прокуратура начала расследование.
Прибывший на место корреспондент RT France Люка Леже сообщил, что сотрудникам пожарной службы Парижа в течение долгого времени не удавалось ликвидировать возгорание. По его словам, через полтора часа после взрыва из расположенной на цокольном этаже здания пекарни шёл дым.
Журналисту телеканала RT удалось взять комментарий у одного из очевидцев произошедшего.
«Я услышал сильный взрыв, почувствовал, как на меня что-то сильно давит. Много всего посыпалось — куски гипса, крыша. Я успел только пригнуться и закрыть руками голову», — рассказал мужчина.
Добавим, что для транспортировки раненых были задействованы несколько вертолётов службы гражданской безопасности. Около 10:30 (12:30 мск) они приземлились на площади возле здания Оперы Гарнье в девятом округе Парижа.
Между тем неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане Российской Федерации. Как отметил пресс-секретарь посольства России во Франции, в данный момент дипломаты это выясняют.
«Мы пытаемся навести справки, но на данный момент информацией, были ли среди пострадавших россияне, не располагаем», — заявили RT в пресс-службе дипломатической миссии.
«Все открытые двери сошли с петель»
Отметим, что взрыв был настолько сильным, что в квартирах, расположенных в этом здании и поблизости, выбило витрины и окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.
О силе ударной волны рассказали жители района.
«Я живу в квартире, и в нашем доме есть театр — так вот, в нём выбило окна. У других жителей тоже выбило окна в комнатах. Некоторые машины перевернуло. Просто ужас», — заявил один из жителей девятого округа.
Об инциденте в центре Парижа также рассказала туристка, в момент взрыва находившаяся с семьёй в отеле напротив здания, в котором произошло ЧП.
«Мы спали, проснулись от того, что здание начало сотрясаться. Услышали звуки разбивающегося стекла. Все посмотрели на окна и увидели, что они разбиты. Примерно через 15 минут после этого во внутреннем дворе отеля появился полицейский, который заявил: «Произошёл взрыв, необходимо провести эвакуацию, все на выход». Вот что произошло с нами», — поделилась с RT женщина, которая вместе с детьми второй раз посещает французскую столицу.
В свою очередь, заместитель мэра Парижа по вопросам демократии, молодёжи и участию граждан в общественной жизни Полин Верон отметила ущерб, причинённый взрывом.
«Взрыв на улице Тревиз обернулся серьёзным ущербом, много пострадавших. На месте трагедии, конечно, много эмоций. Мэрия Парижа организует совместно с администрацией девятого округа в её здании приём граждан. Жители могут приходить в администрацию девятого округа», — говорится в её сообщении в Twitter.
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