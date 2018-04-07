«Все обвинения высосаны из пальца»: капитана судна «Норд» могут отпустить под залог 10 апреля

Защита внесла залог за капитана задержанного украинской стороной российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Впрочем, из-за бюрократических проволочек его отпустят не раньше 10 апреля. Об этом сообщили адвокаты Горбенко. Ранее Херсонский городской суд принял решение об аресте россиянина до 31 мая. Между тем на семерых членов экипажа наложены административные штрафы, ещё двое ждут вынесения вердикта.

Арестованного на Украине капитана задержанного российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко освободят из-под стражи 10 апреля. За него внесли залог, сообщила пресс-служба омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

«Залог уже внесён, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Херсонский городской суд ранее арестовал россиянина до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35 240 гривен ($1352). Адвокаты задержанного подтвердили информацию о внесении залога.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждение о том, что они (средства. — RT) на казначейский счёт зашли, мы не можем», — сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

По словам другого адвоката, Александра Руденко, капитана должны «гарантированно» отпустить 10 апреля.

«Владимира Горбенко из суда забрали в изолятор временного содержания. Когда будет подтверждение залога, мы с ним обратимся в органы содержания капитана и будем его забирать. Согласно закону, он гарантированно должен быть отпущен во вторник, если не будет сложностей различного характера, когда что-то не поступило, что-то не увидели, зависла программа. Эта волокита может растянуться, насколько хватит фантазии, если у кого-то будет такое желание», — цитирует РИА Новости Руденко.

© Государственная пограничная служба Украины

Он назвал решение о задержании капитана незаконным.

«Все наши доводы были проигнорированы. Основания, которые представило обвинение, не имели надлежащих доказательств», — заявил адвокат.

По его словам, капитан Владимир Горбенко до последнего не верил в решение суда об аресте.

«Для него это большой стресс. Он был в шоке. Он до последнего не верил, что такое может произойти реально. Притом что законных оснований принимать такое решение нет. Всё высосано из пальца, и никаких доказательств, подтверждающих необходимость такой меры пресечения, нет», — рассказал адвокат.

Между тем суд Мариуполя наложил административные штрафы на семерых моряков российского сейнера «Норд». Об этом сообщила представитель судовладельца — Керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева. Она уточнила, что по двум членам экипажа решение пока не принято.

«Ждём результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им ещё необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — сказала журналистам Шевелева.

С родственниками членов экипажа арестованного судна встретился глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Тем временем депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело по факту захвата заложников после задержания Украиной рыболовецкого судна «Норд».

«Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путём массовых похищений и удержания в заложниках наших людей — крымчан. Именно поэтому я обратилась в компетентные органы с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, — захвата заложников — членов экипажа рыболовецкого судна «Норд», — сказала Полконская.

Моряки, которых держат на судне, вынуждены существовать в антисанитарных условиях из-за испортившейся в трюмах рыбы. Адвокат Александр Руденко ранее сообщил, что «накануне планировали забрать тюльку, которая протухла, но так и не забрали». По его словам, организация, которая собиралась увезти улов с судна и разместить его в холодильнике, отказалась это делать.

Руденко сказал, что члены экипажа никак не могут повлиять на ситуацию.

Капитан Владимир Горбенко ранее был заключён под стражу, но защитник добился его освобождения по истечении 36-часового срока задержания.

Срок заключения под стражей истёк в 18:51 в четверг, 5 апреля. При этом украинские власти не отпустили Горбенко сразу, а доставили в суд Херсона, откуда позже он был отпущен на свободу. Однако 6 апреля его вновь взяли под стражу. Капитан судна «Норд» рассказал, что во время нахождение в СИЗО пережил два гипертонических криза.

Задержание судна «Норд»

Напомним, что 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. У них имеются российские паспорта, выданные в Керчи. Несмотря на это, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. На экипаж составили административные протоколы и запретили морякам сходить на берег. Капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

Капитана рыболовецкого судна подозревают в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины), а членам экипажа инкриминируется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («Незаконное пересечение государственной границы»), предполагающая наказание в виде штрафа или административного ареста.

Киев считает и судно, и экипаж украинскими.