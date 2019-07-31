«Все образцы разрушались»: как США пытаются сократить отставание от России в сфере гиперзвука

В США завершён анализ проектных решений в рамках программы Tactical Boost Glide, которая предполагает создание ракетного комплекса с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщается на сайте корпорации Raytheon, которая занимается разработкой такого оружия. По словам экспертов, речь идёт об аналоге российской системы «Авангард», которая уже поступает на вооружение РВСН. Аналитики отмечают, что США отстают от России в сфере гиперзвука, поскольку не могут решить проблемы с созданием высокопрочных, термостойких материалов.

Американская оружейная корпорация Raytheon завершила анализ проектных решений для реализации программы Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование». — RT), в рамках которой будет создаваться ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Об этом говорится на сайте компании. В сообщении подчёркивается, что американские инженеры стали на шаг ближе к разработке нового вида вооружения.

«Ракетный ускоритель оружия с планирующим боевым блоком разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости (свыше 5 чисел Маха). В полёте он отделяется от ракеты-носителя и продолжает движение к цели по планирующей траектории», — описывает разработчик перспективный гиперзвуковой комплекс Raytheon.

Как заявил вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems Томас Буссинг, корпорация осознаёт необходимость ускоренной разработки и последующей поставки в войска гиперзвукового вооружения. По его словам, основная цель подобной деятельности — защита США от военных угроз.

Аналог российского «Авангарда»

В начале марта 2019 года корпорация Raytheon сообщила о заключении контракта с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) на сумму $63,3 млн. Эти средства пойдут на финансирование Tactical Boost Glide. Получателем нового оружия должны стать ВВС США.

На сайте DARPA говорится, что в реализации Tactical Boost Glide используются технологические решения и опыт, полученные в работе над проектом Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2). Данная программа носила экспериментальный характер и была запущена для отработки возможности полёта беспилотного аппарата (глайдера) в условиях экстремального температурного воздействия (свыше 1300 °C).

Носителем опытного боевого блока была выбрана ракета Minotaur IV Lite разработки компании Northrop Grumman. Однако стоит отметить, что тестовые пуски этой ракеты, (начиная с 2010-го и в последующие годы) были неудачными. HTV-2 успешно отделялся от ракеты-носителя, но связь с ним достаточно быстро пропадала — корпус и бортовое оборудование не выдерживали перегрузок.

В настоящее время в мире только Россия завершила разработку ракетного комплекса с гиперзвуковым боевым блоком. Система получила название «Авангард». Её получателем уже стал один из полков 13-й Ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область).

В настоящее время комплекс устанавливается на советские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18). Однако в будущем «Авангардом» будет оснащаться новейшая МБР РС-28 «Сармат», которая находится на финальной стадии испытаний. Одна ракета сможет нести три планирующих гиперзвуковых блока.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что Россия опередила Соединённые Штаты в создании планирующего боевого блока благодаря достижениям в аэродинамике, разработке новейших материалов и уникальной системе управления.

«Авангард» — это огромное достижение российской науки. Не имея двигателя, он способен маневрировать на гиперзвуковой скорости. Вокруг него образуется облако плазмы, но при этом он сохраняет управляемость. Сбить его практически невозможно. Как удалось разработать такой аппарат? Я могу лишь предположить, что его появление стало результатом создания не имеющих аналогов материалов и уникального покрытия», — отметил Дрозденко.

Изображение запуска комплекса «Авангард»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

По словам эксперта, лидерство России в сфере гиперзвука связано с тем, что Соединённые Штаты недооценили перспективность гиперзвукового глайдера. К 2020 году в Пентагоне рассчитывали пополнить арсенал гиперзвуковыми ракетами, но столкнулись с массой проблем при их разработке, считает Дрозденко.

«Практически все испытываемые американцами образцы гиперзвукового оружия разрушались, а создание планирующего блока началось достаточно поздно. Сейчас США пытаются сократить дистанцию с Россией. Правда, на мой взгляд, американцы делают акцент на промышленный шпионаж в отношении нашей страны. При этом для внутреннего потребления делаются заявления, что вот-вот появится некое чудо-оружие — не хуже, чем у русских», — сказал Дрозденко.

«Разработка находится на начальной стадии»

Судя по информации, которую публикует DARPA, Пентагон финансирует разработку разнообразных изделий, которые могли бы выдерживать перегрузки во время полёта на гиперзвуковой скорости.

Однако известно, что разработка США управляемой ракеты класса «воздух — поверхность» с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД) буксует. Предварительные испытания этого новейшего снаряда были отложены с 2019 года на конец 2020-го. Об этом в июне сообщило ТАСС со ссылкой источник в Raytheon.

«На данный момент трудно говорить о каком-либо применении этой ракеты, так как её разработка находится на начальной стадии, а требования Пентагона к гиперзвуковому оружию только определяются», — отметил собеседник агентства.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов назвал закономерным перенос испытаний американской гиперзвуковой ракеты из-за проблем в разработке ГПВРД. По его мнению, создание подобного силового агрегата — чрезвычайно сложная технологическая задача.

«Двигатель, который испытывают американцы, вместо нескольких минут работает полминуты и потом выходит из строя. У США нет материалов, которые способны выдерживать температуры и перегрузки соответствующего уровня. Кроме того, американцы пока не научились управлять опытными образцами гиперзвукового оружия», — пояснил Кнутов.

Дмитрий Дрозденко считает, что на сегодняшний день наибольшего прогресса в создании ГПВРД удалось добиться России. Об этом, по его мнению, свидетельствует скорое появление в войсках противокорабельной крылатой ракеты 3M22 «Циркон» и её наземной версии.

Концептуальное изображение гиперзвуковой авиационной ракеты ВВС США

Reuters

© Bobbi Zapka/USAF

«На самом деле прямоточный воздушно-реактивный двигатель устроен достаточно просто. Проблема в том, что на гиперзвуковой скорости он попросту разваливается. Поэтому для начала нужно разработать высокопрочные материалы. И, конечно, необходимо решить вопросы, связанные с управляемостью летательного аппарата», — подчеркнул Дрозденко.

Пентагон уделяет большое внимание развитию гиперзвуковых технологий. На конференции Ассоциации армии США (AUSA) в мае 2019 года глава Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) генерал-лейтенант Нил Тургуд заявил, что Минобороны США финансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по шести проектам гиперзвукового оружия. В 2020 году на эти нужды будет направлено около $2,6 млрд.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Виктор Литовкин, несмотря на масштабные инвестиции, Соединённым Штатам будет трудно догнать Россию в области военного гиперзвука.

«Не нужно забывать, что американский оборонный бюджет намного больше российского ($750 млрд против $46 млрд. — RT). Однако наша страна смогла создать технологический задел, который позволит удерживать лидерство, опережая все зарубежные государства, включая США. В ближайшие 6—8 лет по гиперзвуку американцы вряд ли выйдут на уровень, на котором находится РФ», — резюмировал Литовкин.