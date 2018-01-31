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Все ниже и ниже: Курс биткойна вернулся к отметке в 9,8 тысяч долларов
31 января 2018, 08:54 • 64 • В мире
Биткойн за сутки подешевел сразу на 12%
Стало известно о том, что самая популярная криптовалюта в мире резко сдала свои показатели. Так, буквально за сутки она подешевела на 12%. То есть ранее она находилась на отметке в 10 тысяч долларов, а сейчас опустилась к 9,8 тысяч.
Таким образом, биткойн опустился ниже психологической отметки. Кстати, известно, что другие популярные криптовалюты также торгуются в минусе.
Ранее сообщалось, что нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер рассказал о том, какое будущее ждет одну из самых популярных в мире криптовалют - биткойн. По мнению Шиллера, грядет тотальный коллапс. При этом лауреат сравнил рост цен на биткойн с голландской тюльпаноманией.
"На самом деле в обществе не определились, какую ценность представляет биткойн, - заявил Шиллер. - Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций".
По словам экономиста, подобный ажиотаж был в Нидерландах в XVII веке, когда местная тюльпаномания "подвела" всю страну, подведя ее к экономическому кризису.
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