Все ниже и ниже: Курс биткойна вернулся к отметке в 9,8 тысяч долларов

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Биткойн за сутки подешевел сразу на 12%

Стало известно о том, что самая популярная криптовалюта в мире резко сдала свои показатели. Так, буквально за сутки она подешевела на 12%. То есть ранее она находилась на отметке в 10 тысяч долларов, а сейчас опустилась к 9,8 тысяч.

Таким образом, биткойн опустился ниже психологической отметки. Кстати, известно, что другие популярные криптовалюты также торгуются в минусе.

Ранее сообщалось, что нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер рассказал о том, какое будущее ждет одну из самых популярных в мире криптовалют - биткойн. По мнению Шиллера, грядет тотальный коллапс. При этом лауреат сравнил рост цен на биткойн с голландской тюльпаноманией.

"На самом деле в обществе не определились, какую ценность представляет биткойн, - заявил Шиллер. - Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций".



По словам экономиста, подобный ажиотаж был в Нидерландах в XVII веке, когда местная тюльпаномания "подвела" всю страну, подведя ее к экономическому кризису.